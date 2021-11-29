Якутский фильм «Пугало» выходит в кинопрокат по Эстонии

3 декабря 2021 года якутская драма режиссёра Дмитрия Давыдова – триумфатора «Кинотавра–2020» выходит в кинотеатральный прокат Эстонии.

В Эстонии прокатом «Пугала» занимается компания MTÜ Otaku, которая специализируется на авторском кино и ежегодно выпускает на экраны 10-12 фильмов. Среди них — «Титан» Джулии Дюкурно, фильм-обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Компания также организует ретроспективы и дни национального кино, на которых были представлены и лучшие якутские фильмы.

«География проката такого рода картин ограничена всего лишь несколькими площадками, которые демонстрируют авторское кино. В Таллинне «Пугало» будут показывать в кинотеатре «Артис», специализирующемся на арт-хаусе. Также сеансы пройдут в Пярну, Курессааре и студенческой столице Эстонии — Тарту, — сообщил Артур Веэбер, продюсер, дистрибьютор, исполнительный директор MTÜ Otaku. — Продолжительность проката напрямую зависит от посещаемости, которая в ковидные времена, к сожалению, оставляет желать лучшего. Надеемся продержаться на большом экране недели три, как минимум».

В августе фильм «Пугало» участвовал в эстонском фестивале жанрового кино HÕFF в Хаапсалу. И хотя права на прокат на территории этой страны были приобретены до того, как картина вошла в программу популярного в Эстонии кинофестиваля фильмов ужасов и фэнтези, определённую роль в прокатной судьбе это событие, как считают дистрибьюторы, сыграет — на фильм обратят внимание в медиа.

Напомним, во всероссийский прокат картина «Пугало» вышла 25 февраля 2021 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.