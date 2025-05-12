РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСостоялась премьера тизера сериала «ЖЭК» Валерии Гайи Германики

Состоялась премьера тизера сериала «ЖЭК» Валерии Гайи Германики

editor
By editor
79
жэк

Главный герой сериала «ЖЭК» — чиновник Петрович (Стас Мотырев), получивший задание расселить ветхий многоквартирный дом. Проходя по квартирам, он сталкивается с разными жителями: старухой с голубями, многодетной матерью, подростком на крыше, военным с надломленной психикой. С каждой новой дверью и историей внутри героя незаметно взращивается новая персоналия.

В ролях: Стас Мотырев, Антон Риваль, Ирина Леонова, Ольга Ковылина, Арина Шадрина, дети Евгения Цыганова — Никита, Андрей, Гоша и Вера Цыгановы, и другие.

Сериал снят в одной локации. Проект реализован в формате «рилс», а сценарий к нему был создан с помощью ИИ, обученном на материалах и работах Валерии Гайи Германики.

Валерия Гайя Германика, режиссер и продюсер: «Я чувствую, что форматы сериалов будут перестраиваться и решила быть первой. Как будто хочется смотреть сериалы быстрее, поэтому я сделала микро-сериал, который можно смотреть всего за 6 минут, с крутыми актерами и качественным сюжетом. Каст я выбирала по принципу гениальности, некоторые из актеров сильно недооценены, и я решила их снимать во всех своих проектах, пока их не заметят, не дадут дорогу в большое кино и не начнут снимать крутые режиссеры, которые достойны этих артистов. Следующий такой сериал будет боди-хоррор, где главную роль играет Леонид Якубович».

Предыдущая статья
Radio Monte Carlo начало вещание в Пятигорске
Следующая статья
«Народная история. Непокорённый Курск»: премьера спектакля

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru