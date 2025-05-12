Состоялась премьера тизера сериала «ЖЭК» Валерии Гайи Германики

Главный герой сериала «ЖЭК» — чиновник Петрович (Стас Мотырев), получивший задание расселить ветхий многоквартирный дом. Проходя по квартирам, он сталкивается с разными жителями: старухой с голубями, многодетной матерью, подростком на крыше, военным с надломленной психикой. С каждой новой дверью и историей внутри героя незаметно взращивается новая персоналия.

В ролях: Стас Мотырев, Антон Риваль, Ирина Леонова, Ольга Ковылина, Арина Шадрина, дети Евгения Цыганова — Никита, Андрей, Гоша и Вера Цыгановы, и другие.

Сериал снят в одной локации. Проект реализован в формате «рилс», а сценарий к нему был создан с помощью ИИ, обученном на материалах и работах Валерии Гайи Германики.

Валерия Гайя Германика, режиссер и продюсер: «Я чувствую, что форматы сериалов будут перестраиваться и решила быть первой. Как будто хочется смотреть сериалы быстрее, поэтому я сделала микро-сериал, который можно смотреть всего за 6 минут, с крутыми актерами и качественным сюжетом. Каст я выбирала по принципу гениальности, некоторые из актеров сильно недооценены, и я решила их снимать во всех своих проектах, пока их не заметят, не дадут дорогу в большое кино и не начнут снимать крутые режиссеры, которые достойны этих артистов. Следующий такой сериал будет боди-хоррор, где главную роль играет Леонид Якубович».