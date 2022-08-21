Состоялась премьера трейлера комедии «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой и Анной Старшенбаум в главных ролях. Картина выходит в широкий прокат 15 сентября 2022 года. Это история о женщине, уставшей тратить себя на других.

Режиссер фильма — Эдуард Бордуков («Коробка», «На острие», «В раю мест нет»), автор сценария — писательница Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо»). Также в картине снимались Владимир Симонов, Сергей Ланбамин, Андрей Мартынов и другие.

Алла большую часть жизни посвятила своим бывшим мужьям, сыну и дочери. Она работает репетитором, продолжая содержать своих взрослых детей и мужей. Близкие каждый день приходят к ней на обед, совершенно не интересуясь самой Аллой. В один из таких “семейных обедов” Алла чуть не умирает, подавившись картошкой, но близкие этого даже не замечают… Однажды ей приходит в голову план, как освободиться от диктата близких. Алла сообщает семье, что неизлечимо больна. Мужья и дети плачут слезами искреннего сочувствия, но потом задумываются о возможном наследстве… Начинается настоящая битва, прекратить которую Алла может только очень радикальным способом, преподав близким урок и заставив их наконец-то повзрослеть.

Евгения Дмитриева, актриса:

– Во время съемок я столкнулась с вопросами, на которые лучше ответить каждому зрителю: «Можем ли мы себе позволить сделать то, что действительно хотим? «Где заканчивается «ответственность» родителей перед их детьми, и когда дети начинают полностью отвечать за все свои действия и решения?» Читала, что как бы ты ни воспитывал ребенка, он всегда найдет, что потом о вас рассказать психологу. Я нашла свой ответ на последний вопрос — мы все неидеальны.

Эдуард Бордуков, режиссер:

– Я очень люблю фильм «Красота по-американски» (США, реж. Сэм Мендес, 1999 год), и с ним во многом пересекается наш проект «Я буду жить», он тоже бросает вызов устоявшемуся образу жизни, запретам. В сценарии меня привлекла история женщины, живущей по чужим законам: ее окружение подталкивает к тому, что она всем должна — поддерживать детей, которые уже давно выросли, общаться с бывшими мужьями ради психологического комфорта детей, вести себя прилично и соответствовать социальному статусу. И все эти «должна» угнетают героиню как личность. И мы видим путь героини, ее внезапное прозрение и попытку изменить свою жизнь и вытекающую из этого неизбежную борьбу с окружающим миром и прежде всего с близкими.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер:

– Концепция самопожертвования достаточно плотно укоренилась в нашей культуре, и даже в современном мире образ женщины, живущей своими желаниями и стремлениями, а не нуждами близких, для многих кажется революционным. Для нас особенно ценно, что именно проект из линейки KION Originals предлагает зрителю такой нестандартный взгляд на жизнь и делает это без чрезмерного пафоса, с юмором и доброй иронией.

Александр Плотников, продюсер:

– «Я буду жить» — драмеди об отношениях в семье. Сценаристка Анна Козлова («Садовое кольцо», «Краткий курс счастливой жизни») препарирует отношения близких людей и мечтает о цивилизованном обществе, где первична личность, и делает это, как всегда легко и иронично.

Наташа Исакова, креативный продюсер МТС Медиа/KION:

– Сегодня – первый день остатка твоей жизни». Осознав это, героиня получает колоссальные силы, чтобы изменить жизнь. Мы бы хотели, чтобы эта история помогла зрителям взглянуть и на свою жизнь с дистанцией – этого ли они хотели и не пришло ли время перемен.

Анна Старшенбаум, актриса:

– Так бывает, что у близких грань между любовью, чувством долга и откровенным использованием друг друга порой стирается. Моя героиня Наташа — искренняя, не желающая никому зла, инфантильная девушка. Она боится брать ответственность за свою жизнь и потому выживает за счёт других. В работе для меня главным референсом стали «Паразиты» (Южная Корея, реж. Пон Джун-хо, 2019 год). В обоих фильмах люди не сосуществуют в симбиозе с внешним миром и окружающими, а только берут, берут и берут, тем самым теряя все. Только мы сделали не драму, а психо-сатирическую комедию. Эта картина в легкой комедийной манере обнажает и доводит до абсурда такие человеческие изъяны как жадность, лицемерие и трусость.

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