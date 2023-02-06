ФОТОРЕПОРТАЖ: Премьера первого российско-ливанского фильма «Гнев»

30 января в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера первого российско-ливанского фильма «Гнев». Почетными гостями премьеры стали посол Ливана Шауки Бу Нассар, а также послы Туниса, Иордании и Лиги Арабских Государств. Фильм представила зрителям режиссер, продюсер и сценарист Мария Иванова Сурае, а после просмотра состоялось обсуждение с кинокритиком Егором Москвитиным.
Фильм в росийском кинопрокате со 2 февраля.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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