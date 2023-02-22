История Экскурсионного бюро ВДНХ

21 февраля отмечался Всемирный день экскурсовода — один из главных профессиональных праздников ВДНХ. Как же все начиналось?

Экскурсии по Выставке начали проводить с момента ее открытия 1 августа 1939 года. Выставка всегда пользовалась огромной популярностью. В день открытия ее посетили около 10 тысяч гостей, за 85 дней работы — более 3,5 миллиона человек.

Стандартная программа для экскурсантов обычно занимала три-четыре дня. Сначала гостей знакомили с территорией Выставки, ее главными павильонами. Затем составлялся план экскурсии в зависимости от того, с какой отраслью хозяйства гости хотели бы познакомиться поближе.

Индивидуальные туристы могли записаться на экскурсию в Экскурсионном бюро Выставки. Как правило, в качестве экскурсоводов выступали студенты 3–4-х курсов сельскохозяйственных институтов. В отраслевых павильонах были экскурсоводы-специалисты. Всего же количество гидов составляло в среднем 1700 человек.

Особой любовью пользовались обзорные экскурсии по территории, знакомившие посетителей с ВДНХ в целом, с архитектурой, озеленением, павильонами и актуальными мероприятиями. Интересно, что только гидов обзорного маршрута называли экскурсоводами. Остальных гидов именовали групповодами.

Также проводились тематические экскурсии по павильонам. Например, в павильоне №17 «Лесная промышленность» проводили экскурсии для различных категорий посетителей, в том числе для школьников, студентов и специалистов — работников лесного хозяйства и предприятий лесной промышленности. Маршруты и содержание экскурсий различались для групп городских и сельских жителей. Кроме того, были различия между группами, специализированными по отраслям сельского хозяйства, и смешанными. Экскурсии с группами экскурсантов из национальных республик и областей проводились на их родном языке.

В 1970-е и 1980-е годы гостям предлагались экскурсии на автопоездах, которые пользовались большой популярностью среди приезжающих на Выставку экскурсантов. Автопоезда были оборудованы микрофонами и громкоговорителями.

К Олимпиаде-80 на Главной выставке страны были подготовлены многочисленные экспозиции, посвященные знаменательному событию. Например, выставка «Москва — столица СССР», «Цветоводы — Олимпиаде-80», «Сувениры — Олимпиаде-80» и многие другие, экскурсии по которым проводили опытные экскурсоводы и гиды-переводчики Выставки.

Работа экскурсоводов Выставки всегда считалась престижной и почетной, о них писали в газетах. Например, в газете «За передовой опыт», 1963, №40, опубликована статья «Экскурсию ведет Вера Константиновна Образцова», которая дает представление об обычном рабочем дне гида Выставки.

Экскурсионная деятельность Выставки продолжалась вплоть до 1990-х годов и вновь была возобновлена лишь в конце 2012 года. Узнать обо всех экскурсионных программах, которые доступны сейчас, можно на сайте ВДНХ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.