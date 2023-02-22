История Экскурсионного бюро ВДНХ

21 февраля отмечался Всемирный день экскурсовода — один из главных профессиональных праздников ВДНХ. Как же все начиналось?
Экскурсии по Выставке начали проводить с момента ее открытия 1 августа 1939 года. Выставка всегда пользовалась огромной популярностью. В день открытия ее посетили около 10 тысяч гостей, за 85 дней работы — более 3,5 миллиона человек.
Стандартная программа для экскурсантов обычно занимала три-четыре дня. Сначала гостей знакомили с территорией Выставки, ее главными павильонами. Затем составлялся план экскурсии в зависимости от того, с какой отраслью хозяйства гости хотели бы познакомиться поближе.
Индивидуальные туристы могли записаться на экскурсию в Экскурсионном бюро Выставки. Как правило, в качестве экскурсоводов выступали студенты 3–4-х курсов сельскохозяйственных институтов. В отраслевых павильонах были экскурсоводы-специалисты. Всего же количество гидов составляло в среднем 1700 человек.
Особой любовью пользовались обзорные экскурсии по территории, знакомившие посетителей с ВДНХ в целом, с архитектурой, озеленением, павильонами и актуальными мероприятиями. Интересно, что только гидов обзорного маршрута называли экскурсоводами. Остальных гидов именовали групповодами.
Также проводились тематические экскурсии по павильонам. Например, в павильоне №17 «Лесная промышленность» проводили экскурсии для различных категорий посетителей, в том числе для школьников, студентов и специалистов — работников лесного хозяйства и предприятий лесной промышленности. Маршруты и содержание экскурсий различались для групп городских и сельских жителей. Кроме того, были различия между группами, специализированными по отраслям сельского хозяйства, и смешанными. Экскурсии с группами экскурсантов из национальных республик и областей проводились на их родном языке.
В 1970-е и 1980-е годы гостям предлагались экскурсии на автопоездах, которые пользовались большой популярностью среди приезжающих на Выставку экскурсантов. Автопоезда были оборудованы микрофонами и громкоговорителями.
К Олимпиаде-80 на Главной выставке страны были подготовлены многочисленные экспозиции, посвященные знаменательному событию. Например, выставка «Москва — столица СССР», «Цветоводы — Олимпиаде-80», «Сувениры — Олимпиаде-80» и многие другие, экскурсии по которым проводили опытные экскурсоводы и гиды-переводчики Выставки.
Работа экскурсоводов Выставки всегда считалась престижной и почетной, о них писали в газетах. Например, в газете «За передовой опыт», 1963, №40, опубликована статья «Экскурсию ведет Вера Константиновна Образцова», которая дает представление об обычном рабочем дне гида Выставки.
Экскурсионная деятельность Выставки продолжалась вплоть до 1990-х годов и вновь была возобновлена лишь в конце 2012 года. Узнать обо всех экскурсионных программах, которые доступны сейчас, можно на сайте ВДНХ.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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