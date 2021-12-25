Социальная платформа «Мультанима» запускает мастер-классы авторской анимации

На социальной Платформе авторской анимации, созданной Ассоциацией анимационного кино (ААК) в рамках реализации президентского гранта, стартовали новостной и образовательный каналы.

Перед продолжительными новогодними каникулами создатели МультАнимы решили порадовать подписчиков платформы уютными «зимними» мастер-классами. В декабре их будет три, но все совершенно разные, очень увлекательные, но при этом максимально практичные: все материалы для них найдутся в каждом доме. Впоследствии на образовательном канале multanima.ru/masterclasses продолжат появляться мастер-классы на разнообразные темы и творческие встречи с профессиональными аниматорами.

Мастер-класс с романтическим названием «Как приручить северное сияние и вьюгу» проведет Надежда Шумилова, педагог детской анимационной студии «Солнышко». Она продемонстрирует, как с помощью сухой пастели создать северное сияние в технике «оживающий фон» и как заурядная манная крупа поможет закрутить снежную вьюгу в технике «сыпучая анимация».

Второй мастер-класс – «Живой анимационный персонаж из губки» от Елены Лысенко, преподавателя и руководителя анимационной студии «Палитра». Он научит делать и анимировать персонаж из губки для мытья посуды. Такой «кухонный герой» окажется на удивление пластичным, забавным и многофункциональным, с ним можно снять небольшой анимационный этюд.

«Новогодняя чемоданная пикселяция» Людмилы Григорьевой, руководителя мульт-лаборатории «Фабрика памяти» и воспитанников санаторно-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лесная сказка» покажет, как с помощью техники «пикселяции» можно взлететь, исчезнуть, вновь появиться и моментально поменять наряд. А также вытащить из обычного чемодана новогоднюю елку, Деда Мороза, Снегурочку и много разных смешных предметов. И для всех этих фокусов нужны лишь фотоаппарат, штатив и креативная идея.

Анимация – такой вид искусства, в котором априори заложен синтез жанров, от живописи и графики до кино и музыки. И это дает огромные возможности для неординарной подачи новостного контента. На канале multanima.ru/news предусмотрено размещение еженедельных новостных блоков, посвященным знаковым событиям и явлениям в области российской и мировой анимации. Материалы, рассчитанные на самую широкую аудиторию, не только познавательные, но и увлекательные. Здесь совмещаются все формы подачи информации – видео, текст и инфографика. Кроме того, каждый материал дополнен яркими акцентами фотографий, рисунков и даже комиксов.

Мероприятия для любителей анимации, детей, родителей и педагогов детских студий, а также новинки нашей видеоколлекции уже ждут вас на multanima.ru!

Проект «Социальная платформа для детей и родителей, объединяющая и популяризирующая лучшие произведения отечественной авторской анимации за 30 лет» осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.