Сбербанк принял участие во Всероссийском форуме по развитию детского туризма в Волгограде

Участниками форума стали представители федерального агентства по туризму, Министерства просвещения, культуры, руководители органов государственной власти, представители бизнес-сообщества, вузов, общественных организаций в сфере туризма и турбизнеса, отраслевых компаний из Волгограда, Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Барнаула, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и других регионов.

Анна Писемская, заместитель губернатора Волгоградской области:

– Наша область неслучайно выбрана для проведения форума по развитию детского туризма — у нас накоплен успешный опыт, в Волгограде формируется уникальный культурно-просветительский кластер, который уже включает в себя музеи, ГДЮЦ, цирк, обновленные общественные пространства. На форуме специалисты обменяются профессиональными мнениями, разработают практические рекомендации, смогут установить полезные контакты. Все это будет способствовать тому, чтобы вывести детский туризм на новый уровень.

Мероприятия форума состоялись в смешенном формате: онлайн и офлайн. Участники рассмотрели тренды и инструменты развития отрасли, проблемы унификации и совершенствования нормативно-правового регулирования, информационного продвижения

Юлия Рыбакова, советник руководителя Федерального агентства по туризму, руководитель экспертной группы программы «Столица детского туризма»:

– В настоящий момент перед нами стоит серьезная задача развития детского туризма, который имеет высокую социальную значимость и существенное влияние на российское общество. Нам необходима выработка специальных мер по поддержке туризма, снятию административных и социально-экономических ограничений его развития!»

На заседании сессии «Инвестиционные проекты детского туризма» в качестве эксперта выступил управляющий Волгоградского отделения Сбербанка Евгений Воеводин. В рамках дискуссии было обсуждено более 10 проектов в сфере детского и семейного туризма, которые уже реализованы или планируются к запуску в Волгоградском регионе. В ходе работы площадки также поговорили о механизмах поддержки, которые могут быть полезны конкретному проекту.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

– Бизнес-форум по развитию детского туризма в РФ призван выработать практические решения, которые сейчас очень нужны этой отрасли. Немаловажную роль в поддержке интересных проектов играют возможности использования банковских финансовых сервисов и продуктов. Уверен, что наши рекомендации стали полезными для участников форума и помогут им реализовать свои идеи. Мы готовы участвовать в совместной работе по продвижению и реализации проектов, которые способствуют повышению туристической привлекательности Волгоградского региона.

В рамках форума состоялось награждение победителей II Всероссийского конкурса детских туристических проектов, в котором приняли участие 48 регионов России. В результате в финал смотра вышли 56 идей. Их авторов торжественно наградили в Волгограде.

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