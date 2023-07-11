Ысыах в столичном музее-заповеднике «Коломенское» собрал рекордное количество участников

Более 26 тысяч человек в течение дня стали участниками главного якутского национального праздника Ысыах в столице России. Это рекорд праздника за все годы его проведения в Москве – с 2007 года. Ысыах приурочен к времени летнего солнцестояния, он олицетворяет встречу лета, пробуждение природы, ее красоту и гармонию между человеком и окружающим миром.

Официальное открытие праздника в Коломенском началось с торжественной церемонии – обряда алгыс, зажжения огня и яркого театрализованного представления.

Весь день музее-заповеднике работали несколько площадок. Гости познакомились с экспозицией, которая посвящена традициям и быту народа саха, и с картинами самобытного якутского художника из Амгинского района Якутии Николая Рязанского. На площадках «Город мастеров» и «Сделано в Якутии» была представлена выставка-ярмарка изделий народных промыслов, сувениров, ювелирных украшений и продажа якутских деликатесов и блюд национальной кухни. Поклонники мас-рестлинга болели за участников Всероссийского турнира на спортивной площадке «Помост», а поблизости соревновались участники конкурсов народных костюмов и песни.

Большой блок праздничной программы был посвящен Дню семьи, любви и верности. Это и национальные игры для самых маленьких гостей, и чествование многодетных семей, и дискуссионная площадка о будущем современной семьи. А на главной сцене прошел праздничный концерт «Народы России – сила Отечества!» с участием артистов из Вилюйского района Якутии, Московского дома национальностей, коллективов Центрального Дома Российской Армии.

В течение всего дня в Коломенском был открыт лекторий, где спикеры из Якутии и регионов России проводили встречи на актуальные темы – от развития любимого москвичами якутского кино до работы дальневосточной смены в военно-патриотическом лагере имени легендарного снайпера Федора Охлопкова подо Ржевом. Работа волонтерских движений, организаций, предприятий, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции, была представлена на площадке «Мы вместе». Здесь же была организована фотовыставка о бойцах спецоперации, проходили встречи с ранеными героями, которые находятся на реабилитации в московских госпиталях, а также с военнослужащими, которые в ближайшее время направляются в зону СВО. Все желающие могли воспользоваться возможностью написать письмо участникам спецоперации.

Главная тема праздника Ысыах в Коломенском в 2023 году – единство многонациональной России, демонстрация традиций народа саха и других народов нашей страны, участие россиян всех национальностей в установлении справедливого и многополярного мира и поддержке участников специальной военной операции.

«Сегодня мы собрались здесь на праздник прежде всего для того, чтобы обняться и почувствовать плечо друг друга, чтобы понять, как вместе бьются наши сердца ради одного – ради будущего нашей великой России, ради будущего наших детей и внуков, ради нашего государства, которое защищали наши предки и которое сегодня защищают наши современники в зоне СВО. Я низко кланяюсь тем, кто сегодня является главными гостями нашего праздника – ребятам, которые оказались сегодня здесь, в Москве, и пришли к нам, чтобы почувствовать то единение народа и армии, которое всегда лежало в основе наших великих побед. Мы очень ждем вас со скорой победой домой. Пожалуйста, берегите себя и знайте, все, что вы делаете сегодня, будет золотыми буквами вписано в историю нашей страны, в историю Якутии, в каждое сердце наших граждан», – сказал на открытии праздника Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Андрей Федотов.

Постпред Якутии вручил медаль «За отвагу» Николаю Петрову – рядовому добровольческого отряда «Барс-2». Герой удостоился награды за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, и исполнение воинского долга. Николаю Петрову вручена также медаль «Ветеран боевых действий».

«Правительство Москвы традиционно поддерживает проведение в столице национальных праздников, ведь это помогает укрепить межнациональный мир и согласие, развить межрегиональное сотрудничество, – отметил, в свою очередь, Иван Петров, и.о. руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. – Несмотря на богатую палитру национальных праздников в Москве, Ысыах является одним из самых любимых у москвичей. По-другому и не может быть: этот праздник пропитан историей, традициями, культурой якутского народа, позволяет зарядиться энергией, теплом и благодатью».

Счастья, успехов и мирного неба над головой пожелал всем участникам праздника Анатолий Храмов – старший лейтенант, начальник отдела при управлении инженерных войск ВС РФ, участник СВО, член Союза писателей России. «И для того, чтобы это небо было мирным, наши земляки, все россияне находятся сейчас на линии фронта, стоят насмерть, отбивают многочисленные ожесточенные удары противника. И сейчас им всем нужна наша помощь и поддержка, потому что это дело общее. И тогда, мы верим, что следующий праздник в Коломенском будет таким же, как легендарный Ысыах в далеком 1945-ом году, который был посвящен великой Победе. Враг будет разбит! Победа будет за нами!», – сказал он.

Героям спецоперации и укреплению единства с военнослужащими, которые с оружием в руках отстаивают наше общее будущее, был посвящен и завершающий праздничный осуохай – древний круговой танец, символизирующий круговорот жизни и торжество светлых начал.

Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

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