Советы мастеру по рукоделию

Рукоделие – занятие хорошее. Но чтобы оно приносило не только расходы, но и прибыль – следует научиться нескольким простым хитростям. Об этом мы и поговорим ниже.

Удивите покупателя

Рукодельница должна быть общительно, хорошо относиться к людям и уметь завести разговор с кем угодно. Ведь не даров еще с самого детства с помощью сказок нас учат, что девушка должна быть и умницей, и красавицей, и много чего уметь. А материалы для хобби можно заказать, заглянув в интернет-магазин рукоделия в любое удобное время. Понятно, что и качество сервиса обязательно должно быть на высшем уровне. Многие люди, по мнению психологов, приходят в определенный магазин вовсе не из-за товара. Они возвращаются в это место по причине того, что их устраивает обслуживание или импонирует продавец.

Для полного понимания проведите аналогию с любым вашим любимым брендом. Наверняка при покупке товаров или даже услуг вы получаете какой-нибудь приятный бонус. Пусть это будут даже обычные накопительные бонусы. Мелочь, а приятно. Воспользуйтесь этой хитростью в своем магазине и увидите, насколько увеличится поток клиентов.

Смена ролей

В абсолютно любом бизнесе для лучшего понимания целевой аудитории необходимо поставить себя на место клиента. Представьте себя в роли покупателя и проанализируйте, что бы вам хотелось улучшить. Возможно вам приходится искать магазин и не хватает уличного указателя. При входе в магазин какой продавец вас встречает – улыбчивый или хмурый? Насколько он компетентен в плане консультирования при выборе товара? Все эти мелочи и формируют общее впечатление клиента о вашей торговой точке.

Пример:

А теперь давайте проанализируем на реальной истории.

Представьте некую Анну, которая занимается изготовлением гипсовых статуэток. Девушка ежедневно получала заказы, но после начала ведения социальных сетей, ей катастрофически не хватало отзывов. Она задумалась над сложившейся ситуацией и реши, что нужно больше удивлять своих покупателей. У Анны были все принадлежности для изготовления мыла. Девушка решила варить мыло и добавлять по одному кусочку в качестве подарка к каждому заказу. Для девушки сделать мыло проще простого. Но вы только представьте лицо покупателя, когда он откроет упаковку и увидит там приятный бонус.

Преимущества мыла в качестве подарка:

Польза.

Видят все, кто приходит в гости.

Хорошо пахнет и выглядит.

Стоит сказать, что количество заказов у Ани увеличилось в 3 раза. Сарафанное радио все же работает не хуже любой другой рекламы. Она кладет такие бонусы к заказам уже год, а поток клиентов только увеличивается.

Бирки

Как показывает практика, на подарок лучше клеить дополнительную бирку. Бывали случаи, когда клиенты в спешке забывают заглянуть в пакет с купленным товаром и потом возвращаются, думая что прихватили лишнего. Напишите слово «Подарок» и пару приятных слов и проблема будет решена. Так было и клиенткой, которую заинтересовала пряжа магазин пол года назад. Мы с ней поговорили, после чего она купила нужные расходники и ушла. Через час звонит и начинает извиняться. Я ее еле успокоила, объяснив, что это бонус. Так что лучше потратьте полчаса на печать бирок, чем на часовые разговоры с клиентами в попытках успокоить их.

Что еще можно использовать в качестве подарочков, спросите вы. Здесь вариантов очень много. Все зависит от того, что вы продаете и от вашей фантазии.

Варианты подарков:

Открытка.

Конфетки.

Дополнительная деталь (Если шьете детские вещи – детская шапочка или игрушечка, сумочка).

Маленькая книжечка с несколькими сказками.

Прочее.

Можно даже делать специальных мини-куколок. Для этого купить пряжу в интернет-магазине прямо на сайте Озон ру из каталога. Получать дополнительные бонусы – это всегда приятно! Клиенты будут рекомендовать вас и возвращаться к вам снова и снова.

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