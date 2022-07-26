ТОП-3 лучших программ для сжатия видео без потери качества

Хотите сжать фильм или спектакль для просмотра на телефоне, загрузки в сеть или на флешку? Потребуется удобная программа для уменьшения размера видео. Мы собрали лучшие варианты, которые соответствуют важным критериям:

интерфейс на русском языке;

простота в использовании;

поддержка популярных видеоформатов.

В этой статье мы рассмотрим только 3 приложения. С полным рейтингом программ для сжатия видео можно ознакомиться по ссылке. На странице вы найдете подробный обзор 10 конвертеров и инструкции по уменьшению размера файла.

ВидеоМАСТЕР

ОС: Windows

Лицензия: условно-бесплатная

Удобное приложение для конвертации и сжатия видеофайлов MP4, MOV, SWF и других форматов. В ВидеоМАСТЕРе можно загружать ролики с ПК, извлекать их с DVD-диска или скачивать из сети. Уменьшить размер клипа можно за счет удаления лишних фрагментов, отключения звука, коррекции разрешения. Также можно указать максимальный размер файла, и софт автоматически адаптирует остальные свойства.

Конвертер предлагает готовые профили экспорта для социальных сетей, видеохостингов, мобильных устройств, приставок. Также есть возможность указать формат, битрейт, частоту кадров самостоятельно. Вы сможете одновременно преобразовывать несколько клипов — для них можно установить одинаковые или разные параметры.

Особенности:

кадрирование и поворот изображения;

разделение видео на равные отрывки;

запись итога на DVD-диск с интерактивным меню;

загрузка файла напрямую в сеть.

Плюсы:

сжатие и конвертация видео без потери качества;

инструменты для обрезки и склейки клипов;

встроенные эффекты для обработки картинки.

Минусы:

доступно бесплатно только на пробный период.

Кому подходит: новичкам, которые хотят сжать ролик без снижения качества и конвертировать его в подходящий формат

HandBrake

ОС: Windows, MacOS, Linux

Лицензия: бесплатная

Распространяется бесплатно с открытым исходным кодом (можно расширять функционал за счет сторонних плагинов). Чтобы уменьшить размер файла в HandBrake, можно обрезать фрагменты в начале и конце дорожки и изменить разрешение (например, снизить его с 1080р до 480р). Также вы можете установить другой кодек и удалить аудиодорожку. Менять параметры видеоролика можно вручную или воспользоваться готовыми пресетами для мобильных устройств и веб-платформ.

Особенности:

составление очереди для пакетной конвертации;

добавление субтитров с жесткого диска;

фильтры для подавления шумов, перевода в черно-белый режим и т.д.

Плюсы:

сохранение настроек в качестве пользовательского шаблона;

есть портативная версия, которую можно запускать с флешки;

поддерживается аппаратное ускорение для быстрой конвертации.

Минусы:

для работы требуется Microsoft.NET Desktop Runtime;

часть функций не переведена на русский;

нельзя объединить несколько файлов в один.

Кому подходит: людям, которым нужно пакетно сжать и переформатировать большое количество файлов

Clideo

ОС: веб

Лицензия: условно-бесплатная

Онлайн-видеокомпрессор для автоматического сжатия файлов. В Clideo можно загрузить ролики с жесткого диска, облачных хранилищ Google Drive и Dropbox. Обработка выполняется без участия пользователя, поэтому нельзя настроить разрешение, качество или формат клипа. Сервис уменьшает размер видеоролика на 60-80% процентов и позволяет скачать итог в MP4. Без оплаты подписки поверх кадра накладывается водяной знак.

Особенности:

предварительный просмотр итога;

импорт видеофайлов MP4, MOV, AVI и других;

работа на Windows, MacOS, Linux, Android и iOS через браузер.

Плюсы:

не нужно устанавливать на ПК;

подбирает наиболее подходящие параметры видео;

подходит новичкам.

Минусы:

требуется постоянный доступ к сети;

в базовом тарифе размер файла ограничен 500 МБ;

видео конвертируется в MP4 (нельзя изменить выходной формат или оставить исходный).

Кому подходит: пользователям, которым нужно быстро сжать небольшой клип и сохранить его в MP4

Заключение

Теперь вы знаете, как сжать видео на компьютере в специальных программах и онлайн. Выбор зависит от желаемых функций:

Универсальным вариантом для конвертации и обработки роликов будет приложение ВидеоМАСТЕР.

Настроить свойства файла без установки ПО можно в портативной версии HandBrake.

Без участия пользователя работает онлайн-сервис Clideo. Платформа уменьшает размер файла в несколько раз, но не дает регулировать параметры.

Выберите подходящий для себя вариант и воспользуйтесь им прямо сейчас.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.