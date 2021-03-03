Как подготовиться к Тотальному диктанту ― 2021

Тотальный диктант объявил о старте курсов подготовки к акции. В этом году помимо традиционных очных и онлайн-занятий организаторы совместно c сервисом аудиокниг Storytel разработали первый аудиокурс, голосом которого стал писатель Дмитрий Глуховский.

С 25 февраля 2021 года начались бесплатные онлайн-курсы по подготовке к Тотальному диктанту, а с 26 февраля все желающие могли присоединиться к подготовительным занятиям в офлайн-формате.

Курсы по подготовке к написанию Тотального диктанта включают 8 занятий: 7 тренировочных занятий до Тотального диктанта и одно занятие, посвященное разбору текста акции, после.

По многочисленным просьбам участников формат курсов этого года изменен: теперь занятие сразу начинается с диктанта.

«Написание и разбор диктанта ― главное на курсах, ведь во время этой работы можно повторить много орфографических и пунктуационных тем, напомнить участникам правила диктовки, а также познакомиться с излюбленными стилистическими приемами автора. Тексты диктанта подбираются таким образом, чтобы во время разбора можно было повторить правила, которые пригодятся на Тотальном диктанте 10 апреля», ― рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Очные подготовительные курсы пройдут в семидесяти городах. Помимо России к проведению занятий присоединились Эстония и Украина. Узнать подробности о местах проведения можно на официальном сайте Тотального диктанта totaldict.ru, зайдя на городскую страницу.

Новшеством сезона стал аудиокурс «Орфографические истории», подготовленный совместно с международным сервисом Storytel. Второго марта на платформе появился цикл занятий о правилах правописания, вызвавших наибольшие сложности у участников Тотального диктанта разных лет. Курс состоит из 15 выпусков продолжительностью 8–10 минут. В каждом выпуске объясняется одно правило, приводятся примеры его применения в разных контекстах, а также рассказывается история об одном словарном слове. Истории читают автор курса, член Филологического совета Тотального диктанта Ксения Туркова и писатель, автор текста Тотального диктанта 2021 года Дмитрий Глуховский. «Орфографические истории» можно послушать тут.

Дарья Анжело, медиадиректор Storytel, подробнее о создании проекта: «Во время работы над курсом было важно, чтобы он получился не только веселым и интересным, но и, конечно, основанным на примерах слов и выражений, которые мы все используем в современном русском языке. Стоит только взглянуть на названия каждого выпуска: “Гугл, Твиттер, Интернет: большая или маленькая буква?”, “Стопицот раз объясняли! Как правильно писать числительные?”, “Правила квашен(н)ой капусты: как не запутаться в Н и НН?” и другие».

Тотальный диктант пройдет 10 апреля. Столицей акции в этом году выбран Якутск, где на главной площадке свой текст прочитает Дмитрий Глуховский.

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