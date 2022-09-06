Союз театральных деятелей России представляет «Лабораторию 40+»

С 5 по 19 сентября в Москве и Рузе проходит театральный проект — «Лаборатория 40+», которая объединит лучших актеров из 14 театров России.

На двухнедельную резиденцию приедут опытные и заслуженные актеры из известных региональных театров. Суть проекта — в театральном эксперименте: что получится, если дать художественную свободу актерам с 20-летним стажем, погруженным в работу репертуарного театра, и режиссеру-новатору?

С момента появления проекта в 2018 году режиссерами «Лаборатории» становились: Олег Липовецкий и Денис Азаров, Евгений Маленчев и Алексей Размахов, которые предлагали актерам поработать с философскими трактатами, современной драматургией или с личным опытом с помощью техник вербатима и стендапа, создавали аудиотеатр, променады и перформансы.

В этом году в подмосковном Доме творчества СТД РФ «Актер-Руза» соберутся актеры со всей страны: из Волгограда, Воркуты, Горно-Алтайска, Канска, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Сарапула, Северодвинска Улан-Удэ, Чебоксар, Череповца, Тюмени и Якутска. Им предстоит создать спектакль с Дмитрием Крестьянкиным — молодым режиссером «Плохого театра» из Санкт-Петербурга, который в шутку называет себя «плохим», но при этом известен работами в области инклюзивного театра. Дмитрий не придумывает спектакли заранее, он сочиняет их вместе с актерами, давая возможность не только сыграть роль, но и создать ее с нуля в процессе лаборатории. «Интересно, что, проведя многие годы в профессии, мы часто начинаем терять себя настоящего, нам все сложнее сформулировать, что нас волнует и зачем мы делаем тот или иной спектакль. В будущей работе мне хотелось бы уделить внимание личным историям участников лаборатории, сплести из них спектакль-высказывание», — заявляет Крестьянкин.

«Лаборатория 40+» — это возможность глубокого и доверительного диалога между людьми разных поколений. «Мне бы хотелось узнать, какие темы волнуют старшее поколение коллег, насколько они будут состыковываться с моим восприятием театра и мира… Я собираюсь учиться, а не учить», — говорит Дмитрий Крестьянкин.

Премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября в Боярских Палатах СТД РФ (вход бесплатный по регистрации на сайте СТД РФ и в Телеграм-канале «Союз театральных деятелей России»).

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