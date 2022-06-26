Театр на Бронной едет в Санкт-Петербург

С 16 по 24 августа 2022 года в Санкт-Петербурге пройдут гастроли Театра на Бронной. На сцене Александринского театра можно будет увидеть сразу 4 премьеры сезона: спектакль художественного руководителя Константина Богомолова «Таня» по пьесе А. Арбузова, два спектакля по А. Чехову – «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова и «Вишневый сад» молодого режиссера Микиты Ильинчика, а также «Гамлет in Moscow» — режиссерскую работу Константина Богомолова, ассистент – Эдгар Закарян.

«Мы с нетерпением ждем наши первые гастроли в Александринский театр — старейший национальный драматический театр России. Для нас это большая ответственность, потому что петербургская публика славится своей избирательностью. Для артистов, особенно молодых, которые только пришли к нам в труппу — это вызов. Мы привезем самые яркие премьеры сезона, кроме того, мы представим зрителям часть сувенирной продукции, выпущенной специально к открытию театра после масштабной реставрации. Театр на Бронной динамично развивается и продолжает популяризировать исполнительское искусство, демонстрируя его зрителям нашей страны», – говорит директор Театра на Бронной Елена Мироненко.

«В 266-м творческом сезоне Александринский театр реализовал ряд масштабных гастрольных проектов – Будапешт, Москва, Казань, Якутск в конце июня. Мы принимали на своей площадке Танцтеатр Пины Бауш, МХТ им. Чехова, уже дали старт подготовке к большим гастролям Театра на Бронной на сцене Александринки в августе. Начало 267 творческого сезона ознаменуется для нас открытием Международного театрального фестиваля «Александринский». Мы высоко ценим наше творческое партнерство и возможность активно поддерживать гастрольную и проектную деятельность внутри театрального сообщества страны», – рассказывает директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов.

16, 17 и 18 августа – музыкальный трагифарс «Платонов болит». Действие в чеховской Войницевке развернется при участии Светланы Ходченковой, Виктории Толстогановой, Варвары Шмыковой, Екатерины Варнавы, Константина Юшкевича и других артистов.

Также 16, 17 и 18 августа на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Константина Богомолова «Таня». Роли в этой трогательной истории о непростой женской судьбе исполнят Анна Патокина, Василиса Перелыгина, Дмитрий Куличков, Даниил Чуп и другие.

20 и 21 августа петербуржцев ждет еще одна чеховская постановка — «Вишневый сад». В этой современной интерпретации классической пьесы сыграют Игорь Миркурбанов, Лариса Богословская, Александра Ревенко и другие артисты Театра на Бронной.

23 и 24 августа гастрольный тур завершится двумя показами спектакля «Гамлет in Moscow» — совсем новой режиссерской работой Константина Богомолова при участии Эдгара Закаряна. На сцене выступят Александра Ребенок, Сергей Епишев, Яна Енжаева, Игорь Миркурбанов, Григорий Верник и другие.

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