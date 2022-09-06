Музей военной истории открывает Детскую Академию!

10 сентября 2022 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации состоится открытие Детской Академии Музея военной истории.

Детская Академия – это бесплатные интерактивные лекции для детей и подростков с 6 до 17 лет в одном из самых красивых исторических мест старой Москвы – Усадьбе Васильчиковых. Наших гостей ждет 5 кластеров: патриотический, военный, реконструкторский, культурный, кластер по военной миниатюре и моделированию. Эти направления способны заинтересовать любого юного посетителя, а интерактивные формы занятий и современное техническое оборудование, сделают процесс творчества и обучения интересным для подрастающего поколения.

В программе мероприятия презентации всех направлений Детской Академии, яркая творческая программа открытия, запись на занятия на безвозмездной основе, подарки и сюрпризы.

Проект не является коммерческим, занятия по всем направлениям подготовки осуществляются на бесплатной основе.

Торжественная часть открытия пройдет в Колонном зале Музея военной формы с 12:00 до 13:00. С 13:00 до 17:00 пройдут мастер-классы, консультации и запись на занятия Академии.

Где? Москва, ул. Большая Никитская, д. 46/17, стр. 1, Музей военной формы.

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