«Союзмультфильм» представил музыкальный мультсериал «Хвостатые песенки»

На телеканале «Мультиландия» состоялась премьера нового музыкального мультсериала от киностудии «Союзмультфильм» под названием «Хвостатые песенки». Выполненный в технике 2D проект рассказывает о двух друзьях — любознательном котёнке Усе и осторожном щенке Хвостике — вместе они активно изучают окружающий мир, задаются вопросами, которыеинтересуют каждого дошкольника и поют песенки.

«Хвостатые песенки» — мультсериал, с помощью которого дети и их родители могут найти ответы на те самые «сто тысяч почему», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская. — Милые и симпатичные герои расскажут, например, о том, где живет солнечный зайчик, как попасть на край света и где найти вежливость. Вопросов множество, и с некоторыми из них малышам не разобраться без помощи взрослых. Поэтому рядом с ними всегданаходятся кот Касьян и собака Альфа. Мудрые и заботливые, они помогут неугомонным Усе и Хвостику узнать обо всем, что их интересует. А еще в мультфильме много музыки и песен, которыепомогают лучше запоминать и усваивать новые знания».

Режиссером мультсериала выступила Ева Дегтярева, композитором — Дмитрий Гудничев, а песни исполнила Варвара Краминова, солистка московской инди-группы «Хадн дадн». Всего в сезоне прозвучит девять оригинальных композиций: «Солнечный зайчик», «Сюрприз», «Вежливость», «Два хвоста», «Край земли», «Радуга», «Многолап», «Звездопад» и «Зеленый незнакомец».

«Разгар весны, преддверие лета, всеми любимые майские праздники — прекрасный момент для премьеры самого одновременно умилительного, солнечного, доброго и трогательного мультсериала «Союзмультфильма» «Хвостатые песенки», — отметила программный директор телеканала «Мультиландия» Алёна Яшанина, — В каждом эпизоде — познавательная тема для малышей, атмосфера идеального загородного лета, дружные приключения главных героев, весёлая, заводная, ритмичная песенка. Взрослая аудитория узнает в основных персонажах котёнка и щеночка из мультфильмов своего детства, а малыши впервые познакомятся с нашими героями».