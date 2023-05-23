Создатели амбициозного проекта – российской версии сериала «Постучись в мою дверь», назвали имена актрис

В Москве стартовали съёмки сериала «Постучись в мою дверь» – российской версии турецкого хитового ромкома о флористке и бизнесмене, которые вынуждено изображают пару. Каст проекта создатели держат в строжайшем секрете, в настоящий момент неизвестно, кто воплотит на экране российского Серкана Болата, а кто сыграет Эду из Москвы.

Однако стало известно, кто сыграет трёх подруг главной героини. Это Александра Тулинова («Инсомния», «Магомаев»), Екатерина Шумакова («Кафе «Куба», «Универ. Новая общага») и Юлия Серина («Конец света», «Ольга»). В турецком сериале у каждой из подруг главной героини была своя функция и сюжетная арка: одна помогает Эде вернуть Серкана, друга эпатирует рокерским стилем, третья – ссорится с Эдой на почве ревности. Однако создатели российской версии не намерены строго придерживаться оригинальной концепции: они обещают зрителям новое и более глубокое развитие второстепенных героев.

Александра Тулинова, актриса:

– Когда я узнала о проекте, у нас дома месяц не выключался телевизор, я посмотрела весь оригинальный сериал, знаю теперь все песни наизусть и, конечно, самую известную мелодию со свистом (если ты фанат этого сериала, готова поспорить, она уже заиграла в твоей голове). Я приходила на пробы три раза: два – на одиночные пробы и один – на ансамблевые, было, конечно, волнительно. Мой муж, видя, как я хочу заполучить эту роль, уже сам предлагал мне повторить текст и даже написал договор о том, что меня уже утвердили на роль, и клал мне его с собой в рюкзак, когда я уезжала на пробы. Я даже не представляю сколько человек попробовались на мою роль.

Юлия Серина:

– Я посмотрела турецкий сериал взахлёб, просто не могла оторваться, настолько он мне понравился. Мы попытаемся сделать не хуже, и даже лучше! Потому что подходим к этому с душой. Лично я пытаюсь придать персонажу глубины и сделать мою героиню такой, как сама чувствую. У нас был очень непростой кастинг, было ощущение, что снова в театральный поступаю – настолько большой конкурс. Авторы подходят к каждой детали с большим рвением и заботой, а значит, всё будет на высшем уровне. В конце концов все хотят любви! А посмотрев наш сериал, зрители попадут в мир, где ее очень много, вдохновятся и пойдут искать или облагораживаться свою любовь в жизни.

Екатерина Шумакова:

– Сцены с моим участием были в самый первый съёмочный день. На площадке все необычайно много улыбались, царила атмосфера праздника. Когда ехала на первую смену, я испытывала приятное волнение в предвкушении начала очень интересного и масштабного проекта. Со многими из группы мы были знакомы до этого, со многими встретились впервые. И всех объединяло ощущение того, что мы начинаем одно большое общее дело. Думаю, что наш проект будет интересен всем: для тех, кто видел турецкий оригинал, это будет интересной альтернативной историей, как все те же самые события могли бы произойти в России. А для тех, кто не видел, это будет новой интересной историей от прекрасной кинокомпании с великолепным актерским составом и сильной профессиональной командой, что само по себе заранее обещает высокий уровень проекта.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

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