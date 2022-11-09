В кинокомиссию Московской области поступило более 240 заявок о проведении съемок фильмов с начала года

Российский кинематограф непрерывно занимается производством новых фильмов, значительная часть из которых снимается на территории Московской области. Здесь кинематографисты находят не только вдохновение и интересные локации, но и удобную инфраструктуру, а также получают помощь в проведении съемок от региональной кинокомиссии.

На сегодняшний день одними из самых востребованных для съемок городскими округами являются Балашиха, Домодедово, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцовский.

С начала года в кинокомиссию Московской области поступило более 240 обращений.

В число проектов, поддержанных кинокомиссией, вошли полнометражные художественные картины «Непослушная» с Павлом Прилучным в главной роли, «Свет» с Еленой Яковлевой и «Сто лет тому вперед», одним из продюсеров которого выступает Федор Бондарчук, а также многосерийные фильмы «Сны Алисы» с Сергеем Безруковым и Екатериной Вилковой в главных ролях, «Иванько» (второй сезон) с Денисом Шведовым и «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским.

Фото со съемок фильма «Иванько»

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