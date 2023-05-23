Глафира Тарханова, Александр Ратников и Андрей Барило в мелодраме «Паромщица. Долина мечты»

29 мая в 21:20 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Паромщица. Долина Мечты» – продолжение полюбившейся зрителям истории любви и борьбы за счастье паромщицы Надежды. Главные роли в новом сезоне исполнили: Глафира Тарханова, Александр Ратников, Андрей Барило, Андрей Фролов, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков и другие. Режиссёр проекта – Станислав Либин («Акушерка», «Акушерка. Новые серии», «Акушерка. Счастье на заказ»).

Прошло два года. Надежда (Глафира Тарханова) по-настоящему счастлива: рядом с ней её самые дорогие мужчины – сын Костя и возлюбленный Макс (Андрей Барило). Они готовятся к свадьбе. Однако судьба снова проверяет героиню на прочность – её ждут новые драматичные испытания. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надежда не верит в причастность любимого и пытается всеми силами ему помочь. Ведь ей хорошо известно, каково это – быть без вины виноватой. Удастся ли Надежде докопаться до правды и доказать невиновность Макса? Даст ли она бывшему мужу Льву (Александр Ратников) второй шанс? Героине придётся сделать непростой выбор и вновь побороться за личное счастье, в то время как её собственная жизнь окажется в смертельной опасности.

Режиссёр Станислав Либин:

– В первом сезоне главная героиня была паромщицей, а в новом она продолжает дело своего отца – становится директором Излучинского заповедника. Но паром остаётся символом сериала и вообще символом жизни. А основные события происходят вокруг коттеджного поселка «Долина мечты», который строится на территории заповедника. Эти события разрушают размеренную жизнь главных героев – Надежды и Макса. И основной вопрос: смогут ли они преодолеть все сложности и снова стать счастливыми? Это в первую очередь история про любовь, про то, что слишком много разных сил могут быть против двоих, мешая им быть вместе. Надеюсь, история Надежды вдохновит зрителей, отвлечёт от трудностей их реальной жизни. В сериале совмещается несколько жанров: мелодрама, детектив, приключения, поэтому он будет интересен разной аудитории. Одна из ключевых тем, которая также касается всех, это отношения родителей и детей-подростков. Конечно, любая история, рассказанная на экране – это немного сказка, но в каждой сказке есть правда жизни. В нашем сериале очень много того, что отражает реальную жизнь. Думаю, зрители полюбили первый сезон «Паромщицы» как раз потому, что в героях увидели себя, свои проблемы и переживания.

Глафира Тарханова:

– Моя героиня будет снова бороться за любовь. Конечно, она изменилась по сравнению с первым сезоном. Она живёт с любимым мужчиной, изменился её статус, быт, самооценка. Она стала сильнее! То, что она пережила, не убило её, а сделало сильнее. И новые испытания она преодолевает, учитывая пройденный опыт – с ним дальше идёт по жизни, и его у неё никто не отнимет. Хотя она в какой-то момент опять всё теряет. Но если что-то теряешь, то обретаешь нечто новое и прекрасное… Когда я читала сценарий второго сезона, мне было интересно, что же ещё «выкрутили» для персонажей сценаристы, какие испытания они им придумали. Надеюсь, что и зрителей происходящее зацепит, и они захотят узнать, что будет дальше. Мы им обещаем целый спектр эмоциональных переживаний, много приключений и экшена, сюрпризов, детективную линию. Каждая серия заканчивается большой интригой. Мне бы в идеале хотелось, чтобы женщины поплакали над судьбой Нади, а не над собственной. И, может быть, сделали для себя какие-то выводы.

Александр Ратников:

– Мой герой Лев в новом сезоне пытается исправить былые ошибки, борется за свою любовь. Он оказывается между двух огней, мечется, запутывается, пытается вернуть прошлое... Главный смысл жизни Льва – сын Костя, он всё делает ради сына. Этим он мне близок, я тоже ради своего сына готов на многое. Ещё этот персонаж мне импонирует своей искренностью, даже когда он заблуждается, то искренне верит в то, что делает. И он умеет признавать свои ошибки… На площадке режиссёр нам очень помогал, мы что-то правили по ходу в сценарии, дорабатывали, потому что всем нам было не всё равно, каким будет результат.

Съёмки сериала проходили в Москве и Великом Новгороде. Основными локациями стали: декорации домов и квартир, больница и, конечно, живописные новгородские виды и река Малый Волховец с паромом.

Фото – телеканала «Россия»

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