«Билет на Луну» Рустэма Султанова

Альбом Рустэма Султанова «Билет на Луну» вышел в свет 25 июня 2025 года. Диск в стиле поп- и инди-рока выпустил лейбл S & P Digital. В пластинку вошли 10 композиций, автором музыки которых стал сам Рустэм Султанов, а тексты написал Борис Орлов. Дата релиза выбрана не случайно – 25 июня автор текстов пластинки отмечает день рождения.

Рустэм Султанов, давно известный экспериментами в области инди-рока, джаза и электроники, позиционирует «Билет на Луну» как «альбом-рефлексию, объединяющий личный опыт, социальную критику и музыкальные инновации». Гитарный рок и электроника сочетаются в звучании с оркестровыми элементами – в записи ряда композиций принял участие знаменитый оркестр «Глобалис».

Песня «Если драки не избежать» имеет необычную историю — она основана на одноименном рассказе Рустэма Султанова и Оксаны Казанцевой о подростковой жестокости. Это реальная история из жизни Рустэма, в финале которой герой даёт отпор агрессорам. Трек уже выходил в 2023 году, а на новой пластинке переосмыслен в новом звучании. Композицию «Небесный перрон. Мы помним вас, друзья» соавторы посвятили покойным друзьям-музыкантам – Игорю Талькову, Александру Шевченко и Андрею Сапунову. «Мой младший брат» — ещё одна реальная трагическая история автора текста, а «Просыпайтесь, люди» — совместная работа с израильским детским ансамблем Hashovavim, несущая важный социальный посыл. «Первый рассвет после войны» – позитивная история о первом дне после войны.

В заглавном треке «Билет на Луну» обращает на себя внимание сочетание партий трёх гитаристов – Андрея Тимонина, Игоря Брежнева и Артура Тластанкулова. В «Следе на окне» и «Военвраче – Ангеле Света» играют виолончелист Ярослав Сродных и струнная группа оркестра «Глобалис». Оркестр звучит также в финальной лирической композиции «Поцелуй под дождём».

Работа над альбомом велась с марта 2022-го по май 2025 года. Саунд-продюсером стал Андрей Тимонин. Автор обложки – Батыр Кличев.

В своей работе Рустэм Султанов сочетает технологии, телевидение и музыку. Он не только композитор и исполнитель, но и инноватор, медиаэксперт, и один из пионеров интерактивного телевидения в России. Например, Рустэм разработал и внедрил первые в России и Европе интерактивные телевизионные форматы, где зрители могли взаимодействовать с контентом через SMS, голосовые звонки или онлайн-платформы. На протяжении десятилетий Рустэм Султанов занимается интеграцией веб-технологий в телевизионный бизнес, разрабатывая гибридные форматы «ТВ + интернет» и другие IT-сервисы.