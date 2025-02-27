Создатели фильма «Роднина» представили новые кадры, трейлер и постер

Фильм снят по мотивам автобиографической книги Ирины Константиновны Родниной «Слеза чемпионки».

Съемки проходили в Москве, Екатеринбурге и Первоуральске. Ледовые сцены снимались во Дворце спорта Лужники, на тренировочной арене ГЦОЛИФК Российского университета спорта, на стадионе «Уральский Трубник» в городе Первоуральск, в спортивной школе «Локомотив» и даже на пруду в Харитоновском парке в Екатеринбурге.

В самые холодные съемочные дни температура воздуха опускалась до -35 градусов. И как раз в это время проходили съемки сцен на открытом катке – тренировок Родниной и Буланова. Ни один съемочный день не был отменен, актеры проявили стойкость под стать своим героям.

До утверждения на роль Родниной актриса Влада Самохина практически не умела кататься на коньках. И на протяжении четырех месяцев интенсивно тренировалась.

Владислава Самохина, исполнительница роли Ирины Родниной:

«Самыми трудными оказались сцены на льду, это требовало очень большой физической и моральной подготовки, так как до проекта я вообще не стояла на коньках. Благодаря упорным каждодневным тренировкам и моему прекрасному тренеру Анастасии Игнатьевой мне все же удалось расслабиться и просто получать удовольствие от скорости и плавности. Когда мы снимали второй блок, который проходил уже в Екатеринбурге, там я уже каталась с удовольствием и легкостью, и я с большой радостью вспоминаю не только то, что происходило на съемочной площадке, но и то, сколько препятствий у нас было с командой, и как мы вместе со всем справлялись: мы снимали на натуре почти в -40 с самого утра до поздней ночи».

Федор Федотов, исполнитель роли Михаила Буланова:

«Этот фильм расскажет о великих победах наших легендарных фигуристов. Я сам — спортсмен и представляю, какой ценой давались эти победы героям спорта, о которых снято столько фильмов и спето столько красивых песен. Прекрасная юная актриса Влада Самохина смогла сделать эту историю очень искренней, очень человечной. Уверен, это будет яркий дебют. Призываю всех посмотреть этот фильм на большом экране, чтобы впечатлиться работой нашего главного оператора Вячеслава Лисневского и его команды, а также работой постановщика трюков Александра Стеценко и его каскадеров».

В главных ролях: Владислава Самохина (Ирина Роднина), Евгений Ткачук (Вячеслав Жуков), Иван Колесников (Александр Зайцев), Федор Федотов (Михаил Буланов), Мария Миронова (мать Буланова), Игорь Петренко (отец Родниной), Даниил Воробьев (Алексей Панкратов), Марат Башаров (Альберт Лисов), Виктория Полторак (мать Родниной), Алексей Маклаков (Павел Борисов), Стася Милославская (Надежда Любимова), Алексей Ягудин (американский тренер), Ольга Бодрова (тренер), Александр Семчев (Петрович). Режиссер картины — Константин Статский.