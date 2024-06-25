Создатели кино и видео обсудили актуальные вызовы отрасли

23 июня 2024 года завершился восьмой ежегодный форум VidMK, собрав в одном месте ведущих профессионалов из мира кино и видеоиндустрии России. За 2 дня мероприятие посетило 2000 человек, а также 500 человек присоединились онлайн. Зрителями открытого эфира студии стали 15000 зрителей. Таким образом, это стало самое масштабное событие за все годы его проведения.

На ключевой площадке создателей кино и видео в России раскрыли темы:

как рынку соответствовать возросшим объёмами закупок Originals от стриминговых платформ;

проверенные источники финансирования для запуска проектов кино и сериалов;

как ИИ уже сейчас трансформирует рынок создания контента;

эффективное продвижение фрилансеров и продакшнов на рынке, рост выручки;

обновленные алгоритмы вертикального контента и новые правила продвижения;

эффективный инхаус контент-отдел в бизнесе и внедрение ИИ в процессы.

В течение двух дней участники мероприятия могли прокачать свои профессиональные навыки и принять участие в мастер-классах по съёмке, свету, монтажу, актёрскому искусству; получить качественную обратную связь на свои кино- и видеоработы от экспертов; послушать интервью с лидерами индустрии в рамках студии прямого эфира форума.

Нововведением этого года стал питчинг проектов. Всего в питчинге были представлены две номинации: документальное кино и шоу. Проект получил более 150 заявок, из которых экспертное жюри отобрало лучшие работы. Среди жюри были представлены: генеральные продюсеры креативной студии JUICE Илья Собинов и Илья Комаров, креативный директор VK Видео Митя Лёвин, креативный продюсер телеканала «СТС» Александра Гройсман, креативный продюсер неигрового контента KION Мария Серпионова и руководитель группы оригинального контента в «Дзене» Евгений Гуцал. Победители в каждой номинации получили контракты на девелопмент и разработку своих проектов.

«Мы сделали ключевое отраслевое событие в мире создания видео. Для людей. Здесь собираются самые умные и самые опытные люди, которым важно общение и развитие – это звёздные специалисты отрасли», – рассказывает генпродюсер форума создателей кино и видео VidMK и конференции SKILLOUT Денис Мищенко.

Мероприятие поддержали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Sostav, «Останкино» и киноконцерн «Мосфильм».

Форум собрал более 100 спикеров, включая сценариста, продюсера и режиссёра нового фильма «Майор Гром: Игра» Олега Трофима, креативного продюсера «Газпром-Медиа Холдинга», сценариста и продюсера комедийных сериалов «Наша Russia», «Зайцев +» и фильма «Каникулы строго режима» Георгия Рюмина, генерального продюсера ТВ-3 Константина Обухова, кинооператора и оператора-постановщика фильмов «Мушкетеры 20 лет спустя», «Солдатик», «Календарь мая» и ещё 37 кинокартин Александра Носовского, сценариста, продюсера, режиссёра фильмов «Он-Дракон», визуального разработчика фильмов «Мастер и Маргарита», «Притяжение», «Последний Богатырь», «Чебурашка» Индара Джендубаева и многих других, не просто выступили перед аудиторией с актуальными темами, а пообщались с публикой в неформальной атмосфере.

«Генеральный директор «МТС Медиа», продюсер Софья Митрофанова в своём канале ссылается на то, что фестивали не выполняют свою ключевую задачу – развития индустрии. В свою очередь мы уже создали профессиональную площадку, которая призвана именно объединять индустрию. То есть мы не про красную дорожку, мы про реальные вызовы, задачи и решения», – заметил создатель форума Денис Мищенко.

VidMK инвестирует в образование кино и медиа в России. Для этого оргкомитет форума аккредитовывает значимые институты, медиашколы и сообщества. Партнёрами в этом направлении стали: Институт кино НИУ ВШЭ, «Останкинский колледж современного управления, кино и телевидения», «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова», Институт кино и телевидения (ГИТР), университет «Синергия», а также еще 10 учреждений, лучшие студенты которых получили возможность доступа на форум.

«В России не существует профессиональных площадок, которые бы говорили о кино, именно с точки зрения форумов. Есть фестивали, но это история про уже готовые материалы, и там деловая программа встроена как дополнение. А у нас деловая программа как основа, и мы делаем программу из нетворкинга и обмена опытом – это суть. Здесь решаются задачи, вызовы рынка. И присутствуют конкретно продакшены, которые являются реализаторами всех появляющихся задач на рынке», – отметил Денис Мищенко.

Организатор форума Денис Мищенко, помимо форума VidMK, также является создателем конференции по нейросетям SKILLOUT и клуба видеопродакшенов HoV.