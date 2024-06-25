Яндекс и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома». Полотна из постоянной экспозиции Третьяковки теперь можно установить в качестве заставки на ТВ Станции, ТВ Станции Про и Станции Дуо Макс. А виртуальный помощник Алисы выступит в роли экскурсовода и расскажет пользователям о каждой из картин.

В проекте участвуют 11 шедевров из коллекции Третьяковской галереи: «Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха, «Радуга» Ивана Айвазовского, «Похищение Европы» Валентина Серова, «Иван-царевич на Сером Волке» Виктора Васнецова, «Золотая осень» и «Цветущие яблони» Исаака Левитана, «Рожь» Ивана Шишкина, «Парижское кафе» Константина Коровина, «Композиция VII» Василия Кандинского, «Осень в провинции» Бориса Кустодиева. Благодаря высокому разрешению экранов и качественной оцифровке картин, их можно будет разглядеть во всех деталях — вплоть до трещин на холсте.

О любом из полотен можно расспросить Алису. Достаточно сказать, например, «Алиса, что это за картина?» — и она расскажет о произведении, его авторе и истории создания. Пользователю даже не придется называть картину: ассистент понимает, какая из них отображена на экране. В своем рассказе Алиса опирается на информацию, которую предоставили специалисты Третьяковской галереи. Вместе с рассказом на экране откроется QR-код: любой желающий сможет посмотреть подборку произведений на платформе «Моя Третьяковка», где собрана интересная информация о картинах из проекта.

Чтобы добавить картины на экран, нужно выбрать в настройках тему «Моя Третьяковка». Полотна будут сменять друг друга на экране. На ТВ Станции Про они будут смотреться в интерьере как настоящие картины — эта модель телевизора имеет ультратонкий корпус и крепится вплотную к стене. А на Станции Дуо Макс, которая снабжена поворотным экраном, изображения будут доступны в горизонтальной и вертикальной ориентации.