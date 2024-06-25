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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЯндекс и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома»

Яндекс и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома»

editor
By editor
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музей у вас дома - яндекс и третьяковская галерея

Яндекс и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома». Полотна из постоянной экспозиции Третьяковки теперь можно установить в качестве заставки на ТВ Станции, ТВ Станции Про и Станции Дуо Макс. А виртуальный помощник Алисы выступит в роли экскурсовода и расскажет пользователям о каждой из картин.

В проекте участвуют 11 шедевров из коллекции Третьяковской галереи: «Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха, «Радуга» Ивана Айвазовского, «Похищение Европы» Валентина Серова, «Иван-царевич на Сером Волке» Виктора Васнецова, «Золотая осень» и «Цветущие яблони» Исаака Левитана, «Рожь» Ивана Шишкина, «Парижское кафе» Константина Коровина, «Композиция VII» Василия Кандинского, «Осень в провинции» Бориса Кустодиева. Благодаря высокому разрешению экранов и качественной оцифровке картин, их можно будет разглядеть во всех деталях — вплоть до трещин на холсте.

О любом из полотен можно расспросить Алису. Достаточно сказать, например, «Алиса, что это за картина?» — и она расскажет о произведении, его авторе и истории создания. Пользователю даже не придется называть картину: ассистент понимает, какая из них отображена на экране. В своем рассказе Алиса опирается на информацию, которую предоставили специалисты Третьяковской галереи. Вместе с рассказом на экране откроется QR-код: любой желающий сможет посмотреть подборку произведений на платформе «Моя Третьяковка», где собрана интересная информация о картинах из проекта.

Чтобы добавить картины на экран, нужно выбрать в настройках тему «Моя Третьяковка». Полотна будут сменять друг друга на экране. На ТВ Станции Про они будут смотреться в интерьере как настоящие картины — эта модель телевизора имеет ультратонкий корпус и крепится вплотную к стене. А на Станции Дуо Макс, которая снабжена поворотным экраном, изображения будут доступны в горизонтальной и вертикальной ориентации.

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