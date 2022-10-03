«Спартак» Наталии Касаткиной и Владимира Василёва

10 октября Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва представит на сцене Государственного Кремлевского Дворца свою версию балета «Спартак» Арама Хачатуряна. Именно эту постановку должен увидеть любой уважающий себя балетоман. И вот почему.

Музыка

Наталия Касаткина и Владимир Василёв знали Арама Хачатуряна лично и как никто понимали переживания композитора по поводу того, что в самой известной постановке «Спартака» оригинальная партитура была урезана вдвое. Чтобы должным образом почтить память своего друга, в 2003 году к 100-летию со дня его рождения прославленная пара балетмейстеров представила свою версию главного балета Хачатуряна — которая почти наполовину состояла из музыки, не использованной прежде.

Сюжет (осторожно: спойлеры!)

Постановщики полностью переосмыслили концепцию спектакля. Их Спартак — не просто гладиатор, поднявший рабов на восстание. Прежде всего он — убеждённый идеалист, мечтающий, чтобы каждый вышел победителем из битвы с рабом внутри себя. Подобным героям нет места в реальной жизни: все его сподвижники на деле оказались ничем не лучше своих угнетателей, и трагического финала, по мнению Касаткиной и Василёва, было не избежать. Символичной становится гибель возвышенного романтика Спартака: победить которого Красс может только с помощью меча, уже омытого кровью принесённой в жертву невинной девочки.

Хореография

Оригинальная хореография Касаткиной и Василёва в полной мере передаёт нравы Римской империи, погрязшей в стяжательстве, чревоугодии и разврате. На взгляд некоторых критиков, откровенность порой зашкаливает: один из журналистов впечатлился настолько, что свою рецензию озаглавил «В этом спектакле невинной осталась только собачка». Другие, впрочем, замечали, что в постановке нет ни одного па, которое не играло бы на общую идею. Здесь всё подчинено страсти — в том числе, страсти к свободе: совершенно неслучайно чувственные сцены «рифмуются» с гладиаторскими боями. Деталь, которая согреет душу профессионального историка или просто любителя реконструкций: в свою хореографию Касаткина и Василёв вплели приёмы настоящего римского боя, которому артистов обучал известный постановщик трюков в кино Александр Малышев. Кроме того, «Спартак» радует глаз балетомана самым большим количеством солистов. Их тут шесть и в танце каждого — свой характер, свои сложнейшие элементы, свои краски.

Спектакль пройдет в сопровождении московского симфонического оркестра «Новая классика» под управлением известного дирижера Андрея Огиевского, не первый год сотрудничающего с Театром классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.

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