В Москве стартует II Международный телевизионный фестиваль «Большая сцена»

С 4 по 9 октября 2022г. в Москве пройдет II Международный телевизионный фестиваль «Большая сцена», цель которого — открыть новые таланты среди молодых исполнителей популярной музыки и танца. Полуфинал и финал конкурса пройдут в концертном зале Vegas City Hall, а Гранд-финал состоится 9 октября на главной сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Артисты, которые участвуют в Гранд-финале «Большой сцены» в Кремле: Полина Гагарина, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Мия Бойко, Ваня Дмитриенко, Жасмин, Денис Клявер, Анита Цой, Александр ШОУА&НЕПАРА, Группа «Земляне», Группа «REFLEX», Диана Гурцкая, Валерия Чайка, Анастасия Макеева, Маргарита Позоян, Этери Бериашвили, Александр Еловских, Родион Газманов и др. Подробности во вложении…

«Большая сцена» — это конкурс для талантливых детей, подростков и молодежи от 6 до 30 лет. Фестиваль дает возможность молодым исполнителям и танцорам в четырех возрастных категориях (дети, юниоры, подростки и взрослые) представить на высоком уровне свой вокальный или хореографический талант, выступить на большой сцене и получить независимую оценку компетентного жюри. Во время фестиваля, помимо самих конкурсных дней, будут проходить мастер-классы профессионалов: по вокалу, хореографии, ораторскому и сценическому мастерству, сонграйтингу и музыкальному продюсированию. Всех участников ждут яркие флешмобы, встречи с известными педагогами и любимыми артистами, подарки и памятные сувениры.

Организатор мероприятия: АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара» (участник конкурса Президентского фонда культурных инициатив) при поддержке кастинг-платформы «Таврида.АРТ», журнала «7 Дней» и онлайн журнала DOLCE VITA.

Отборочный тур на полуфинал конкурса «Большая сцена» проходил в течение 2022 года. Всего было подано более 1000 заявок со всей России и таких стран, как: Беларусь, Армения, Казахстан, Франция, Китай, Эстония. Все они были отсмотрены членами профессионального жюри. И 350 конкурсных номеров были допущены к участию в фестивале. А это около 1000 конкурсантов (среди них солисты, дуэты и участники хоровых и танцевальных коллективов).

В этом году в фестивале принимают участие около 100 талантливых детей, подростков и молодежи из семей беженцев и вынужденных переселенцев (ЛНР, ДНР и др.). Одна из основных задач организационного комитета «Большой сцены» — создать максимально комфортную обстановку и сделать так, чтобы все они почувствовали теплоту и заботу от участников фестиваля. Более 3 500 билетов на мероприятия в Vegas City Hall и на Гранд-финал в ГКД будут переданы жителям ЛДНР, а также семьям российских военных, чьи отцы сейчас принимают участие в спецоперации. Организаторам мероприятия важно подарить каждому ребенку незабываемое путешествие в мир музыки, добра и веры.

Гранд-финалисты II Международного телевизионного фестиваля «Большая сцена» получат ценные призы и возможность выступить на главной сцене ГКД вместе с российскими артистами. Конкурсанты, занявшие 1, 2 и 3 места, получат дипломы победителей и ценные призы.

Артисты, которые участвуют в Гранд-финале «Большой сцены» в Кремле: Полина Гагарина, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Мия Бойко, Ваня Дмитриенко, Жасмин, Денис Клявер, Анита Цой, Александр ШОУА&НЕПАРА, Группа «Земляне», Группа «REFLEX», Диана Гурцкая, Валерия Чайка, Анастасия Макеева, Маргарита Позоян, Этери Бериашвили, Александр Еловских, Родион Газманов и др.

Фестиваль «Большая сцена» дает возможность молодым талантам не только занять призовые места, но и приобрести новый опыт, а также завести новых друзей-единомышленников из разных стран мира. Цель фестиваля –выявление и поддержка новых звёзд среди детей молодежи.

Среди основных задач фестиваля «Большой сцены» — выявление и поощрение талантливых артистов, поддержка творческой молодежи и помощь в раскрытии ее творческого потенциала.

В 2021 году фестиваль с большим успехом прошёл на сцене концертного зала Vegas City Hall и объединил талантливых конкурсантов, лучших педагогов по вокалу, ведущих российских артистов. Своим выступлением конкурсантов поддержали звёзды российской эстрады: Алсу, Митя Фомин, Жасмин, Стас Костюшкин, Диана Гурцкая, Согдиана, Анита Цой, Стас Пьеха, Дмитрий Колдун, Родион Газманов, Сосо Павлиашвили, Наталья Гордиенко, Денис Майданов, Инна Маликова и группа «Новые Самоцветы»» и другие артисты.

Одним из ярких событий «Большой сцены-2021» стал также мастер-класс по вокалу от Дэвида Ли Брюера — преподавателя Beyonce.

Подробности на сайте https://bigstage.pro .

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