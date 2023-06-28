СПб — Москва: «Обменные культурные мероприятия России и Ирана»

4 и 6 июля 2023 года в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Ирана» в Москве и Санкт-Петербурге состоятся концерты, а с 4 по 8 июля на ВДНХ будет размещена выставка иранского искусства.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова:

«История культурного взаимодействия России и Ирана насчитывает не одно столетие. Наши страны объединяет богатая и самобытная культура, бережное и внимательное отношение к духовным ценностям и традициям. Обменные культурные мероприятия России и Ирана в этом году предоставят возможность жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга погрузиться в неповторимую атмосферу Востока. Через знакомство с искусством, обычаями и традициями народов России и Ирана наши граждане смогут лучше узнать друг друга и разделить атмосферу взаимопонимания и дружбы».

4 июля в Государственном академическом Малом театре России и 6 июля в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга под руководством иранского дирижера Араша Амини с концертной программой выступят Национальный оркестр Ирана и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Концертная программа представит российскому зрителю иранские народные песни, инструментальные композиции, а также произведения иранских композиторов.

4 июля на ВДНХ, в павильоне «Рабочий и колхозница», откроется выставка иранского искусства, на которой можно будет познакомиться с культурой Ирана, достижениями национальной креативной индустрии, традиционной одеждой, а также оценить чарующие особенности иранского гостеприимства.

Выставка состоит из нескольких разделов. Один из них представит образцы иранской живописи, художественной каллиграфии; орнаменты для оформления религиозных, поэтических и исторических книг; традиционную деревянную инкрустацию, представляющую собой особый вид мозаики, а также фотографии достопримечательностей страны. Другой раздел демонстрирует ювелирное и декоративно-прикладное искусство: чеканку по серебру, золоту, меди; инкрустацию бирюзой посуды, украшений, декоративных изделий; керамические вазы, знаменитые иранские ковры и гелимы, а также экспонаты, выполненные в технике минакари – древней традиции нанесения на металл или керамику разноцветной эмали.

Еще один раздел выставки будет посвящен будущему страны: здесь можно познакомиться с локализованными иранскими компьютерными играми, игрушками, книгами, анимацией. Посетители смогут побывать и на виртуальной экскурсии по крупнейшим музеям, и историческим объектам Ирана, включенным в списки наследия ЮНЕСКО.

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран, Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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