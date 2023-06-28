«Крошечная выставка» – предметы миниатюрного искусства в Музее В.А. Тропинина

«Крошечная выставка» – первый опыт музея В.А. Тропинина по созданию экспозиции только из предметов миниатюрного искусства.

В камерном зале на 30 квадратных метрах представлено более 160 экспонатов из собственных фондов: живописные миниатюры, микромозаики, камеи, вышивки бисером, кукольный фарфор, резная кость, дамские аксессуары, инструменты для рукоделия, стекло. Специально спроектированные инсталляции позволят посетителям «заглянуть в замочную скважину» и рассмотреть экспонаты, помещённые в мини-боксы.

На выставке произведения мастеров миниатюристов дополняют малоформатные графические и живописные работы художников И. Левитана, В. Поленова, И. Айвазовского, Р. Жуковского, П. Соколова, В. Гау, Ф. Кюнеля и других.

Особенное место в экспозиции занимает один из самых любимых предметов коллекции основателя музея, известного коллекционера, Ф.Е. Вишневского – двухслойный стеклянный стакан с шлифованными гранями и миниатюрным пейзажем, расположенным между стенками стакана и выполненный из бумаги, соломки и мха с изображением псовой охоты. Это уникальный стакан, созданный на знаменитом стекольном заводе Бахметьевых крепостным мастером Александром Вершининым, один из немногих дошедших до наших дней. До сих пор секрет производства этих стаканов не понятен исследователям.

Создание миниатюрного произведения искусства требует высочайшего мастерства, виртуозного владения художественной техникой и особого взгляда на предмет. Ярким примером такого сочетания навыков и таланта является микромозаика, моду на которую ввёл Павел I.

Микромозаики считались предметами ювелирного искусства и создавались из мелких кусочков стекла – тессер. Их количество могло доходить от нескольких сотен до 4000 шт. на 3 квадратных сантиметра. Анна Попова, куратор "Крошечной выставки", особо выделяет миниатюру с изображением петуха. Автор – Егор (Георг) Веклер, возглавлявший мастерскую при отделке Исаакиевского собора и работавший на императорскую семью. Изображение петухов часто использовали на больших римских мозаиках. В Государственном Эрмитаже также хранится аналогичная мозаика Веклера с изображением петуха.

Большую популярность в конце XVIII в. приобретают изображения эгломизеˊ – так во второй половине XVIII в. французские антиквары назвали технологию декорирования стекла и зеркал "гломиз" (производное от имени Ж.Б. Гломи, который в Париже занимался рисованием и изготовлением рам, украшая их зеркалами и стеклами с цветной фольгой). С помощью вставок эгломизе декорировали мебель, различные предметы домашнего обихода. Но чаще всего поступали заказы на медальоны с портретными изображениями в виде силуэта. Благодаря сочетанию с техникой эгломизе они становились предметами роскоши.

Музей В.А. Тропинина впервые демонстрирует силуэты и эгломизе из своего собрания, а также рисованные камеи И.Я. Пескорского, русского мастера миниатюры и гравюры, жившего в Париже.

Миниатюрное искусство носило не только мемориальный, но и прикладной характер: стали популярными роскошные предметы бытового характера. Так в XVIII - начале XIX вв. детские принадлежности были уменьшенными копиями привычных вещей. Некоторые игрушки представляли собой настоящие произведения искусства, и стоили целое состояние. Начиная с XVII в., предметом вожделения и детей и взрослых стали кукольные дома, в точности повторявшие поместья заказчиков вплоть до деталей интерьера. На выставке представлен миниатюрный сервиз кукольной фарфоровой посуды производства "Товарищество Кузнецова".

Особое место в экспозиции занимают вещи, вышитые бисером: детали дамских туалетов, кошельки, сумочки, записные книжки. В период, именуемый «золотым веком русского бисера», бисером оформляли интерьеры дворцовых залов, а шитые бисером картины, ризы на иконах, шкатулки, переплеты книг, сонетки и многое другое украшали дома состоятельных людей. Старинный бисер был гораздо мельче современного. Размер отдельных бисеринок не превышал 1 мм, а внутреннее отверстие имело диаметр всего 0,2-0,3 мм. Вышивание бисером считалось одним из немногих подобающих видов рукоделия для дам высшего света.

В экспозиции также представлены и другие виды миниатюрного искусства – резьба на кости, камеи, крошечные инструменты для рукоделия.

Выставка открыта с 6 июля по 28 сентября 2023 года.

И.К. Айвазовский. Море в бурный день

Т. Водо. Портрет Дмитрия Николаевича Шереметьева в детском возрасте. Миниатюра

В.И. Гау. Портрет З.С. Дивовой. Рисунок

Неизвестный русский художник первой половины XIX века. Портрет неизвестного в очках

Неизвестный русский художник второй половины XIX века. Вид на Кремль, Храм Христа Спасителя и Москву-реку от набережной Андреевской

В.Д. Поленов. Осень. Ока. Этюд

Неизвестный русский художник-мозаист. Предположительно Е.Я. Веклер. Петух. Мозаика

Неизвестный русский художник-мозаист. Лиза с пойманно уткой. Мозаика

И.Я. Пескорский. Портрет неизвестного в повязке в профиль. Миниатюра

И.Я. Пескорский. Портрет неизвестного в парке с жабо. Миниатюра

Рожок для кормления младенца

Стакан. Бахметьевский завод

Стакан. Бахметьевский завод

Эгломизе. Неизвестный русский художник второй половины XVIII века. Портрет неизвестного военного с аксельбантом

Плакетка. Профильный портрет Великого Князя Павла Петровича

Бисер. Кошелек

Е.Я. Веклер. Ваза с цветами. Мозаика

Картина шитая цветным и бесцветным биссером, композиция из роз, незабудок, маргариток и других цветов с листьями

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