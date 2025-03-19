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ДомойМоскваСпецпроект «Музей СВО» на ВДНХ познакомит с историей Крымского полуострова

Спецпроект «Музей СВО» на ВДНХ познакомит с историей Крымского полуострова

editor
By editor
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крым - музей сво вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

Спецпроект «Музей СВО» на ВДНХ подготовил тематический разделом «Крым», посвященный воссоединению полуострова с Россией. Гости могут узнать об истории полуострова, а также о тех, кто сыграл ключевую роль в его воссоединении с Россией и обеспечивал безопасность крымчан.

На главном экране экспозиции в жанре документальной хроники рассказывается о событиях 2014 года, в результате которых Крым стал российским. Рядом на экране в виде карты размещена инфографика, посвященная важным событиям в жизни полуострова. Гости могут узнать о победе России в войне с Османской империей и об исходе турок из Крыма, а также о присоединении полуострова к Российской империи. Кроме того, рассказывается о Крымской наступательной операции, завершившейся 12 мая 1944 года полным освобождением Крыма от фашистских захватчиков. Освобождение полуострова стало одной из самых значимых страниц в истории Великой Отечественной войны.

Среди экспонатов представлен символический местный пейзаж ― макет крымского утеса с чайкой на вершине, флаги России и полуострова и стела с анимированным изображением бойца, который рассказывает о Крымской весне.

«Музей СВО» открыт в павильоне № 58 «Земледелие». В экспозиции рассказывается о воинских традициях России и жизни солдат и офицеров на передовой. В коллекции музея представлены уникальные экспонаты: фотографии и шевроны участников специальной военной операции, их экипировка и предметы быта, образцы уничтоженной боевой техники противника.

Выставочное пространство «Музея СВО» разделено на семь частей. Среди них макет зоны боевых действий, «Аллея славы», мемориал «Путь воина», разделы «Городской бой», «Опорный пункт», «Русский лес — боевая ботаника» и «Крым».

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