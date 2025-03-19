В столице завершился фестиваль «Московские каникулы»

15 и 16 марта 2025 года МОСГОРТУР при поддержке Департамента культуры города Москвы провел семейный фестиваль «Московские каникулы».

Бесплатный фестиваль стал важным этапом большой программы и открыл сезон полезного городского отдыха в культурных пространствах столицы. Семьи с детьми провели яркие выходные и получили новые эмоции и навыки. А также узнали о разнообразных форматах современного детского отдыха и познакомились с работой профессиональных вожатых.

Мероприятие посетили руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая и начальник Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних — Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

«В этом году впервые провели фестиваль «Московские каникулы», чтобы в интерактивном формате рассказать родителям о возможностях городского досуга в период каникул. Мы стремимся развивать качественный детский досуг в столице, и проект «Московские каникулы» — одно из важных направлений этой деятельности», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Городской праздник встретил детей играми, активностями, мастер-классами и атмосферой летнего лагеря. Родители с интересом учились по-новому налаживать контакт со своими детьми в компании разноплановых спикеров.

«Фестиваль «Московские каникулы» — особенный и демонстрирует тот опыт, который есть у Москвы по организации детского отдыха. Объединив на одной площадке различные направления семейного досуга, он вызывает фантастические ощущения и радость за тех, кому удалось прийти сюда с детьми. Все гости получили эмоции и знания, которые несут все наши московские мероприятия», — поделилась впечатлениями о мероприятии первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

На мероприятии выступили и ответили на вопросы гостей психологи Лариса Суркова, Светлана Иконникова, Ярослава Рындина и Леля Тарасевич. Эксперты поговорили о мотивации, умении договариваться, формировании важных навыков, субъектности, умении находить баланс между гаджетами и реальностью, важности эмоций и многие другие важные темы.

В формате интерактивного форум-театра зрители смогли принять участие в эксперименте с открытым финалом ««Пон или непон»: что делать, если ребенку ничего не интересно». Это позволило посмотреть на проблему мотивации детей с разных сторон и увидеть множество способов решения этого вопроса в семье.

Фестиваль дал возможность родителям побыть вместе со своими детьми и понаблюдать за ними в различных видах деятельности и профессиях, понять, насколько они могут адаптироваться к новым ситуациям и насколько готовы для самостоятельного отдыха в летнем лагере или городском клубе. Для этого в рамках мероприятия были организованы тест-драйвы городской смены «Москва — город возможностей», которая входит в новую летнюю программу проекта «Московские каникулы».

«Команда МОСГОРТУРа совместно с Департаментом культуры Москвы и сетью учреждений культуры столицы подготовили для детей масштабную программу — это городские детские клубы полного дня, проект «Выходные с вожатыми», а также творческие мастер-классы и активности в разных округах города. А главное, что занятия с детьми проводят настоящие профессионалы своего дела — вожатые. Семейный фестиваль стал отправной точкой нового сезона этого большого проекта», — прокомментировал руководитель МОСГОРТУРа Денис Буянов.

О важности роли вожатых рассказала и Лариса Суркова, кандидат психологических наук, коуч и автор книг про детей и родителей: «Когда я изучала программы МОСГОРТУРа, большим откровением стал уровень подготовки вожатых и то, какое значение ему придается. Родители иногда не осознают важность роли молодых профессиональных наставников. Вожатый – это молодой человек, который совсем недавно был в подростковом возрасте и хорошо это помнит, он специально обучен и может стать своего рода диагностом поведенческих сложностей и особенностей, которые есть у ребенка. Он не только развлекает и обучает, он может стать человеком, который в нужный момент привлечет внимание родителей, направит и подскажет. Важно, что вместе с ребенком будет значимый взрослый, который с ним на одной волне, который его хорошо понимает и который может принести очень много пользы».

Разработчики образовательных программ Тимур Жаббаров и Мария Иванова вместе с блогерами Настей Аксяновой и Настей Смирновой обсудили с гостями фестиваля тему осознанного родительства. Ольга Савельева поговорила о самостоятельности и мотивации в формате стендапа. Блогер и музыкант ДимДимыч (Дмитрий Сивчик) развеял мифы о блогерах в глазах детей и родителей.

В дискуссионном клубе «Город как лаборатория детства: ресурс для развития и отдыха детей» приняли участие эксперты сферы образования и детского отдыха: Тимур Жаббаров, Артем Чикин, Юля Ерошина, Алла Курова, Антон Лебедев, Кутенкова Анна, Дина Носенко и Ксения Будина. Участники обсудили возможности городской среды и развитии новых досуговых проектов.

Кроме того, в рамках фестиваля была организована акция «Молчаливый аукцион». Здесь посетители могли выбрать для себя «добрые» сувениры, сделанные детскими руками, и поддержать ребят из центров содействия семейному воспитанию.

Праздничное настроение на площадке создали артисты и жонглеры, химическое шоу, музыка, танцы, флешмоб-шествие, шоу барабанщиков, игры и фотозоны.

Фото предоставлены пресс-службой ГАУК МОСГОРТУР