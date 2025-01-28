РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир музыки

«Пересадка в Стамбуле»: автор «Колымы» готовит инновационный альбом

WWNEWS

РОСКИНО организовало показы российских фильмов на Калькуттском международном фестивале детского кино​​​​​

Москва

«У края бездны»: в Москве состоялась премьера документальной киноленты об СВО

Москва

Евгения Лясникова в Третьяковской галерее открыла двери в мир эстетического восприятия

Регионы России

В городах России прошли первые показы северной сказки «Агния»

Мир кино

Анимационный проект «Детская книга войны. Дневники 1941-1945» представили на Первой национальной платформе детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»

Мир кино

В Москве завершились съемки нового сезона медицинской драмы «Краснов. Новые серии»

Москва

Зураб Церетели представляет выставку Евгении Васильевой «Учитель» в Галерее искусств

ДомойМоскваЗураб Церетели представляет выставку Евгении Васильевой «Учитель» в Галерее искусств

Зураб Церетели представляет выставку Евгении Васильевой «Учитель» в Галерее искусств

editor
By editor
83
зураб церетели
Фото © личный архив З.К. Церетели

В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств открывается выставка «Учитель» почетного члена Российской академии художеств Евгении Васильевой (EVA). Куратором выставки выступает Зураб Церетели, президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ, народный художник России, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Зураб Константинович уже много лет работает над развитием и популяризацией современного искусства в России.

Проект Евгении Васильевой (EVA) «Учитель» обращается к теме чистоты и непорочности восприятия действительности. Благоухание тайны передает исключительный мир иллюзий невидимого мира, который манит и завораживает. Мирские знания, общение с людьми, просыпающиеся страсти – все это закрывает невидимый мир видимым, заслоняя истинную суть вещей.

Проект представляет собой опыт соприкосновения с вечностью, ощущение высшей реальности, которая стоит над потоком времени, за пределами материального мира. Проект «Учитель» особенно ощущает тайну бытия, он видит свет материальных предметов – близкий, но в то же время непостижимый. Каждая работа в этом проекте – это не просто произведение искусства, а портал в другой мир, где зритель может осознать глубину своего существования и связь с окружающим.

Художник Евгения Васильева EVA

В проекте «Учитель» все излучает благодать и радость – в ее утрированном неоновом восприятии. Удастся ли сохранить человечеству этот неведомый мир благодатного представления? Каковы возможности отказа от грубости сознания? Эти вопросы становятся центральными в рамках выставки, провоцируя зрителя на размышления о том, как искусство может быть проводником в поисках истины.

Учитель как проводник в мир познания дает своему ученику необходимые силы действовать, действовать вопреки стереотипам и штампам, действовать вопреки обстоятельствам и суждениям, действовать во имя торжества искусства. Этот процесс познания включает не только светлые моменты, но и тени, создавая богатую палитру человеческого опыта. Проект «Учитель» воспринимает процесс познания, победу света над тьмой, очищение людей от пороков материального мира, благодаря и вопреки. Он приглашает зрителя стать участником этого путешествия, открывая новые горизонты и грани восприятия реальности.

Евгения Васильева, доктор искусствоведения и кандидат юридических наук, является почетным членом Российской академии художеств и членом Творческого союза художников России. Ее работы представлены в известных музеях и частных коллекциях по всему миру.

Предыдущая статья
Спектакль «Будем жить» представили в РГДБ в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Следующая статья
В Москве завершились съемки нового сезона медицинской драмы «Краснов. Новые серии»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru