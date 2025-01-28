Зураб Церетели представляет выставку Евгении Васильевой «Учитель» в Галерее искусств

В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств открывается выставка «Учитель» почетного члена Российской академии художеств Евгении Васильевой (EVA). Куратором выставки выступает Зураб Церетели, президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ, народный художник России, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Зураб Константинович уже много лет работает над развитием и популяризацией современного искусства в России.

Проект Евгении Васильевой (EVA) «Учитель» обращается к теме чистоты и непорочности восприятия действительности. Благоухание тайны передает исключительный мир иллюзий невидимого мира, который манит и завораживает. Мирские знания, общение с людьми, просыпающиеся страсти – все это закрывает невидимый мир видимым, заслоняя истинную суть вещей.

Проект представляет собой опыт соприкосновения с вечностью, ощущение высшей реальности, которая стоит над потоком времени, за пределами материального мира. Проект «Учитель» особенно ощущает тайну бытия, он видит свет материальных предметов – близкий, но в то же время непостижимый. Каждая работа в этом проекте – это не просто произведение искусства, а портал в другой мир, где зритель может осознать глубину своего существования и связь с окружающим.

В проекте «Учитель» все излучает благодать и радость – в ее утрированном неоновом восприятии. Удастся ли сохранить человечеству этот неведомый мир благодатного представления? Каковы возможности отказа от грубости сознания? Эти вопросы становятся центральными в рамках выставки, провоцируя зрителя на размышления о том, как искусство может быть проводником в поисках истины.

Учитель как проводник в мир познания дает своему ученику необходимые силы действовать, действовать вопреки стереотипам и штампам, действовать вопреки обстоятельствам и суждениям, действовать во имя торжества искусства. Этот процесс познания включает не только светлые моменты, но и тени, создавая богатую палитру человеческого опыта. Проект «Учитель» воспринимает процесс познания, победу света над тьмой, очищение людей от пороков материального мира, благодаря и вопреки. Он приглашает зрителя стать участником этого путешествия, открывая новые горизонты и грани восприятия реальности.

Евгения Васильева, доктор искусствоведения и кандидат юридических наук, является почетным членом Российской академии художеств и членом Творческого союза художников России. Ее работы представлены в известных музеях и частных коллекциях по всему миру.