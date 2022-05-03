Спектакль «Калина красная» в театре «Русская песня»

Фильм «Калина красная» вышел на экраны страны в 1974 году, в котором Василий Шукшин выступил как сценарист, режиссёр и актер. Главную роль в фильме исполнила его жена – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя 43 года в спектакле театра «Русская песня» «заочницу» Любу Байкалову играет их дочь – Мария Шукшина.

Один из самых интригующих вопросов – кому достанется роль Егора Прокудина, ведь она была неповторимо исполнена, прожита в фильме самим Шукшиным? Режиссер спектакля остановил свой выбор на харизматичном актере – Андрее Мерзликине. Ему по-своему, предстоит переосмыслить и донести до зрителя противоречивый, непредсказуемый, сложный образ Егора.

«Калина красная» – спектакль музыкальный. Музыка дополняет текст Шукшина, раскрывает новые глубинные смыслы, помогает приблизиться к пониманию такой противоречивой и бездонной души русского человека. В исполнении Надежды Бабкиной и коллективов театра звучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы, которые образуют целый пласт русской традиционной культуры.

В спектакле заняты: Надежда Бабкина, Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Наталья Егорова, Иван Замотаев, Юля Максимова, ансамбль «Русская песня», фолк — рок группа «После 11», балет «Живая планета», ансамбль танца «Русские сезоны».

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