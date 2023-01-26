Еврейский музей и центр толерантности покажет выставку «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций»

С 1 марта по 18 июня 2023 года в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций». Этот масштабный совместный проект Еврейского музея и Музея истории евреев в России представит историю и культуру бухарских евреев как феномен особой еврейской идентичности в контексте культур Центральной Азии.

Экспозиция выставки развернется в центральном лобби музея и продолжится в левой галерее, увлекая зрителей в захватывающее историческое и культурно-этнографическое путешествие, включающее подразделы «Дом и традиционная бытовая культура», «Религиозные обычаи», «Жизненный цикл», «Традиционные занятия и ремесла, музыка, танец, театр», «Традиционная одежда».

На выставке будет представлено около 200 экспонатов, некоторые из которых ранее не показывались публично. Это образцы народного искусства и предметы быта, изделия ремесленников, ритуальные предметы, амулеты, уникальные исторические документы и фотографии. Ядром проекта станут различные элементы декора традиционных еврейских домов из Самарканда и Бухары конца XIX — первой трети XX века: именно они лягут в основу специально созданной инсталляции, рассказывающей о жилище бухарско-еврейской семьи. Значительное место в экспозиции отведено традиционной одежде бухарских евреев и образцам ткачества и золотого шитья. Большинство произведений являются частью коллекции Музея истории евреев в России и собраны в еврейских семьях в ходе музейных экспедиций в Среднюю Азию. Также на выставке будут представлены экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Фонда Марджани и частных коллекций. Выставки подобного масштаба и наполнения еще не было ни в одном этнографическом, еврейском или художественном музее.

Проект реализован Еврейским музеем совместно с Музеем истории евреев в России (МИЕВР). Кураторы: Григорий Казовский, Борис Хаймович.

Амулет от демонов на имя Мириям [...]. Средняя Азия. Нач. XX в. Пергамент, тушь. Иврит. 34,7 х 6,5 см

Шойхет Моше Давид Мушаев (1850-1932) из Бухары. 1915 г. Холст, масло. 59,5 х 49 см

Платье женское нижнее. Средняя Азия. 1870-1880-е гг. Шелк, техника «шои». 128 х 180; длина рукава – 77 см

Платок женский. Средняя Азия. Нач. XX в. Тюль, металлические пайетки, бахрома, вышивка. 256 х 120 см

Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб (тканье из шелковых и хлопковых нитей), ситец, тесьма. 142 х 114; ложные рукава – 113 см

Отрез ткани в технике «адрас». Средняя Азия. 1950-1960-е гг. Тканье из шелковых и хлопчатобумажных нитей, крашение. 340 х 58 см

Мужской халат типа «джома». Средняя Азия. Кон. XIX в. Адрас, тесьма, шелк в технике «шои», хлопчатобумажная ткань, тесьма. 131 х 208; длина рукава – 85 см

Кульмос (указка для чтения Торы). Бухара. 1913 г. Серебро, литье, гравировка. Иврит. Д – 26 см

Казан средний. Бухара. Нач. XX в. Медь, лужение. В - 15; Д - 26,5 см

Амулет для дома «Чор де вола» («Четыре стены»). Бухара. Сер. XХ в. Пергамент, тушь. Иврит. 8,8 х 8,8 см

«Жертвоприношение Исаака». Лубок. Варшава. Кон. XIX в. бумага, литография. Иврит. 58,5 х 42,3 см

«Тик» – футляр, ковчег для свитка Торы. Бухара. Втор пол. XIX в. Дерево, бархат, «кундаль» (вид золотого шитья), шелк, жесть, пергамент, тушь, адрас. В – 62; Д – 31 см

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