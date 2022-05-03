«Золотой ключик». Усадьба Васильчиковых приглашает на концерт-спектакль для детей и взрослых по сказке Алексея Толстого

На концертах-спектаклях Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых волшебные сказки русских и зарубежных авторов оживут. Вместе с детьми их будут читать драматические актёры, давая возможность юным слушателям не только услышать авторский текст, но и воспринять его сердцем, ощутить всю прелесть языка, которым написаны эти шедевры.

Фрагменты из сказок в исполнении профессиональных актеров дополнят классические музыкальные произведения. Это позволит зрителям глубже и ярче понять смысл литературного произведения и в ненавязчивой форме познакомиться с великими сочинениями классической музыки.

Такой симбиоз поможет пробудить в детских душах интерес к чтению и театральному искусству.

В основу программы легли главы сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик». Читать фрагменты произведения будут артисты московских театров Екатерина Лисовая, Даниил Коробейников, Виктория Фатеева.

Музыкальные произведения П.И. Чайковского, Ш.-К. Сен-Санса, В.-А. Моцарта, М.И. Глинки прозвучат в исполнении Ивана Шмарыгина (фортепиано).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.