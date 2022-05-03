Илья Гуров показал своих «Любовников»

«Любовники» — именно так называется свежий сингл Ильи Гурова, который открывает новую веху в творчестве артиста. Смена образа, стиля, музыкального направления. Без страха к экспериментам Гуров пробует новое и развивается.Если прошлый сингл «Волком» зацепил уже имеющуюся аудиторию артиста и привлёк новую, то «Любовники» 100% эмоционально иначе раскрывают потенциал Ильи.

Трек написан в постоянном тандеме — Илья Гуров / Дмитрий Рязанов, а над стилем обложки и визуального оформления потрудилась команда креативного fashion продюсера Вадима Антонова.

Равнодушных не будет.

«Прощать, прощаться, отпускать — всегда тяжело. А что если взять паузу, всё переосмыслив — идти дальше, ведь Любовь — главный двигатель всего. Она жила, живёт и будет жить. Всегда. Вопреки всему».

«Любовники» Ильи Гурова выходят в свет в 3 мая на Издательстве «Монолит», эксклюзивная премьера состоялась в эфире Радио «Кальян FM».

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