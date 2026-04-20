Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир театраСпектакль «Мы из будущего» - главная премьера Театра танца TODES

Спектакль «Мы из будущего» — главная премьера Театра танца TODES

By T4
мы из будущего todes - постановка аллы духовой
Фото предоставлено пресс-службой TODES

Грандиозный хореографический спектакль «Мы из будущего» в Театре танца TODES, завоевал статус самой необычной премьеры нынешнего театрального сезона. Это захватывающее путешествие в будущее, созданное под руководством легендарного хореографа и режиссера Аллы Духовой.

Футуристическая постановка сочетает непревзойденную хореографию балета TODES, передовые технологии, визуальные эффекты и яркую сценографию. В спектакле гармонично переплетаются фантастические миры, роботизированные персонажи с чувствами и обаянием, а также вечные ценности — любовь, дружба и эмоции, что делает каждую сцену по-настоящему живой и трогательной.

В масштабной постановке участвуют 54 талантливых артиста балета TODES. Их мастерство и энергия создают ощущение, будто зритель попадает в будущее, где технологии и искусство сливаются воедино. Уникальная музыкальная партитура, созданная композитором Денисом Гарнизовым, дополняет визуальный ряд, делая спектакль настоящим синтезом искусства и инноваций.

«Мы из будущего» — спектакль, который вдохновляет и открывает новые горизонты искусства и воображения. Сама Алла Духова описывает спектакль так: «Это будущее, в котором хочется жить. Его невозможно передать словами — лучше всего просто увидеть». И действительно, этот спектакль — нечто большее, чем танец: это визуальный, эмоциональный и технологический прорыв, который оставит яркий след в сердце каждого зрителя. Ближайшие показы нашумевшего спектакля 29 апреля, 2, 6, 8, 10 мая.

Предыдущая статья
Следующая статья
Новое в рубрике