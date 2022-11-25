В Красноярске стартовал Фестиваль национальных оркестров России

23 ноября в Красноярской филармонии состоялся концерт Красноярского филармонического русского оркестра с солистами и дирижёрами из Москвы, Якутии, Башкортостана и Бурятии. Концерт дал начало Фестивалю профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков».

Дирижёр Алексей Моргунов

Дирижёр Валерий Шелепов и солист – Народный артист РФ Сергей Лукин

На концерте-открытии фестиваля на сцене Малого зала вместе с русскими домрами, балалайками и гуслями прозвучали бурятский лимбэ, башкирский курай, хомус и даже якутский лук. Управляли оркестром дирижёры Валерий Шелепов, Алексей Моргунов, Николай Петров, Олег Огнев и Линар Давлетбаев. Также выступили солисты Виталий Осипов, Клара Полухина, Сергей Лукин, Ирина и Сергей Борисовы, Прокопий Неустроев и Баттувшин Балданцэрэн.

«Национальная музыка вносит свой особый вклад в формирование идентичности: кто мы такие? Мы ищем ответ на этот вопрос, и через музыку найти его гораздо легче. Фестиваль позволяет познакомиться с большим спектром многонационального разнокультурного предложения, которое отличает нашу страну от большинства других», — подчеркнул генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков» впервые проходит в Красноярском крае. В нём принимают участие шесть музыкальных коллективов из Красноярска, Башкортостана, Тывы, Бурятии, Хакасии и Якутии. Организатором фестиваля выступает Красноярская краевая филармония при поддержке Правительства Российской Федерации.

Открытие фестиваля

В настоящее время идут гастроли оркестров по городам Красноярского края. Оркестры выступят в Лесосибирске, Канске, Ачинске, Минусинске, Енисейске и Шарыпове. Программы представят ведущие коллективы национальных народных инструментов России: Тувинский национальный оркестр, Национальный оркестр Республики Бурятии, Оркестр национальных инструментов Театра танца Якутии им. С. А. Зверева — Кыыл Уола, Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан, Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина и студенческий коллектив Хакасского государственного университета — Оркестр хакасских национальных инструментов.

«Фестивалей оркестров национальных народных инструментов подобного масштаба в России ещё не было. Наш фестиваль только стартовал, но мы уже строим планы. Следующий Фестиваль национальных оркестров мы хотим сделать международным», — отметила директор Красноярского филармонического русского оркестра Маргарита Рачковская.

Завершится фестиваль большим гала-концертом 26 ноября. В первом отделении на сцену Большого зала Красноярской филармонии выйдет самый известный этно-музыкант Европы, мастер горлового пения Олена Уутай. Впервые программа, составленная из её авторских композиций, прозвучит в сопровождении оркестра.

Во втором отделении прозвучит премьера. Сводный оркестр из 240 артистов под управлением дирижёра Валерия Шелепова исполнит кросс-сюиту «Стихии мира».

Помимо концертов в рамках фестиваля пройдут деловая программа, лекции и творческие встречи. Также гости фестиваля смогут познакомиться с выставкой национальных костюмов и музыкальных инструментов. Она открылась в Зале Торжеств Красноярской филармонии 13 ноября.

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