«Моё счастливое детство»: В Театре МОСТ премьера!

8 октября в 12:00 на Основной сцене студии «Театр МОСТ» состоится премьера детского спектакля «МОЁ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО».
Эта удивительно добрая и жизнерадостная постановка режиссёра Евгения Славутина – весёлая история на тему «что такое хорошо и что такое плохо», представленная в лучших традициях советского цирка – с актёрами-солнечными клоунами. Современные детишки отправятся в удивительное путешествие в прекрасное детство их бабушек и дедушек – в их счастливое детство – с большими надеждами и грандиозными мечтами!
Даты премьерных показов: 8, 30 октября в 12:00, 19 ноября в 11:00.artmoskovia.ru.
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