Спектакль Юрия Бутусова «Король Лир» сыграют в Театре им. Вахтангова в рамках VI фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства. Показ состоится 29 октября.

Постановка вошла в конкурсную программу фестиваля. Второй раз за творческую жизнь режиссер обратился к бессмертной пьесе Шекспира. Первый спектакль по «Королю Лиру» был поставлен в Театре «Сатирикон». Новая версия отличается от предыдущей практически всем, в ней отзывается само время: сгущенная атмосфера, бешеный драйв на грани между реальностью и инобытием, другого рода страсть, в ней пляшут ужас и любовь одновременно. Юрий Бутусов говорит об этой работе так: «Я думаю, сейчас время Шекспира, время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых «звуков», «смыслов», новая Буря…».

Спектакль вырастает из мучительного трагического мироощущения. Мир сошёл со своей оси вращения, порядок обратился в хаос. Луна подошла слишком близко к Земле, она сводит с ума и не щадит никого, ни королей, ни шутов. Катастрофические изменения охватывают всё мироздание. Есть ли надежда? Или тьма полностью поглотит свет? Космический масштаб шекспировской трагедии захватывает воображение.

Фото – В. МЯСНИКОВ, А. ТОРГУШНИКОВА

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