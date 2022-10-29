Галерея «На Песчаной» открывает выставку «Мама» петербургской художницы Ксении Воскобойниковой

11 ноября 2022 года в галерее «На Песчаной» Объединения «Выставочные залы Москвы» состоится открытие выставки «Мама» художницы Ксении Воскобойниковой.

«Мама» — выставка-исследование, посвященная определенному периоду жизни женщины. Живописные произведения, графика, скульптуры и фотографии обращаются к вопросам развития материнства и детства: два параллельных процесса сосуществуют в едином пространстве и времени, образуя сложносочиненный нарратив. Момент рождения становится ключевым в драматургии выставки: появление новой жизни знаменует конец прежней — художница говорит об ощущении детства, одновременно потерянного матерью и приобретенного маленьким человеком.

Серии «Матерьбург» и «Детскоград» представляют запутанные картины материнства и наивные образы детства. Сложные цвета и линии отражают смазанный мир мамы, теневую сторону новой роли, которая перестраивает весь ранее устоявшийся мир женщины. В то же время — это состояние неги, проживание новых чувств и эмоций, которые соединяются с простотой и свободой детства, его нежностью и мягкостью. Отправная точка для многих работ подсказана ребенком — в основе лежит эксперимент, изучающий отличия взрослой и детской экспрессивности, выраженной линией, цветом, формой.

Материнство в европейском искусстве, начиная с палеолитических Венер и заканчивая христианской иконографией Мадонны, репрезентовалось как сакральное, благословенное и могущественное состояние. В проекте «яМамаЯМногое», который вошел в экспозицию, Ксения Воскобойникова обращает внимание на дуальность материнства. Серия из семнадцати фотографий разрушает сложившиеся визуальные паттерны и легализует право говорить об этом периоде как о сложном, изматывающем и непростом времени.

Ксения Воскобойникова — экспрессивная художница и педагог из Санкт-Петербурга. В художественной практике обращается к экспрессии, отображению и изучению состояний через живопись, графику, скульптуру, перформанс, digital art.

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