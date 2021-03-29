Выставочный проект «Космос наш!» откроется в галерее ARTSTORY

Выста­воч­ный про­ект «Кос­мос наш!», иссле­ду­ю­щий кос­ми­че­скую тему в рабо­тах худож­ни­ков XXI века, прой­дет в гале­рее ARTSTORY с 8 апре­ля по 30 мая 2021 года. Выстав­ка про­во­дит­ся в год важ­ней­ше­го юби­лея – 60-летия пер­во­го поле­та чело­ве­ка в космос.

Муль­ти­дис­ци­пли­нар­ный про­ект, реша­ю­щий зада­чу отра­же­ния кос­ми­че­ской повест­ки в совре­мен­ном искус­стве, уже име­ет опре­де­лен­ную исто­рию. Впер­вые выстав­ка, пока­зы­ва­ю­щая, насколь­ко такая тема­ти­ка вооб­ще инте­рес­на рос­сий­ским худож­ни­кам, пред­ста­ви­те­лям как акту­аль­но­го, так и тра­ди­ци­он­но­го направ­ле­ний, состо­я­лась в Мос­ков­ском музее совре­мен­но­го искус­ства в 2014 году. Далее она совер­ши­ла путе­ше­ствие по несколь­ким реги­о­нам Рос­сии; при этом каж­дый раз кор­пус пред­став­лен­ных работ суще­ствен­но менялся.

Кон­стан­тин Батын­ков. Кос­мос 4. 2021. Холст, акрил

Участ­ни­ки новой экс­по­зи­ции – 40 худож­ни­ков из Моск­вы и раз­ных горо­дов Рос­сии: Алек­сей Аза­ров, Алек­сей Алпа­тов, Мария Арендт, Ната­ша Арендт, Алек­сей Бегак, Кон­стан­тин Батын­ков, Дима Вир­же (Омск), Али­на Бело­усо­ва (Сара­тов), Ринат Воли­гам­си (Уфа), Андрей Гро­сиц­кий, Алек­сандр Дашев­ский (Санкт-Петер­бург), Алек­сандр Кабин (Яро­славль), Але­на Каля­но­ва, Сер­гей Катран, Вяче­слав Колей­чук, Таи­сия Корот­ко­ва, Мак­сим Ксу­та, Кирилл Кто, Ана­ста­сия Куз­не­цо­ва-Руф, Олег Кулик, Васи­ли­са Липа­то­ва, Вла­ди­мир Люба­ров, Дмит­рий Ляшен­ко, Вла­ди­мир Марин (Калу­га), Вла­ди­мир Мига­чев (Крас­но­дар), Настя Миро, Миха­ил Молоч­ни­ков, Дамир Мура­тов (Омск), Арка­дий Насо­нов, Геор­гий Ост­ре­цов, Вова Пер­кин, Кирилл Руб­цов, Федор Савин­цев, Мария Сафро­но­ва, Оль­га Сол­да­то­ва, Васи­лий Сло­нов (Крас­но­ярск), Юрий Татья­нин (Липецк), Сер­гей Чер­нов, Дмит­рий Шорин (Санкт-Петер­бург), Сер­гей Шутов, Ната­ша Юди­на (Томск).

Таи­сия Корот­ко­ва. Костюм кос­мо­нав­та Лео­но­ва. 2018. Тем­пе­ра, лев­кас, дос­ка. 30x40

Авто­ры созда­ли уни­каль­ные про­из­ве­де­ния, объ­еди­нен­ные одной темой: кос­мос и его вос­при­я­тие в совре­мен­ном обще­стве. Мно­гие из них были заду­ма­ны и испол­не­ны спе­ци­аль­но для это­го про­ек­та. Рабо­ты раз­лич­ны не толь­ко по тех­ни­че­ско­му вопло­ще­нию (в экс­по­зи­цию вошли объ­ек­ты, мас­ля­ная и тем­пер­ная живо­пись, фото­гра­фия, скульп­ту­ра, биохол­сты и 3D-печать, реди-мейд, пиро­гра­фия, шамот и стек­ло, вышив­ка и вяза­ние, пан­но с исполь­зо­ва­ни­ем мик­ро­схем и радио­де­та­лей); но и по сти­ле­во­му реше­нию (от гипер­ре­а­лиз­ма до наи­ва, от пост-поп-арта до кон­цеп­ту­а­лиз­ма); а так­же по смыс­ло­во­му напол­не­нию. Все это – худо­же­ствен­ные интер­пре­та­ции, демон­стри­ру­ю­щие отно­ше­ние совре­мен­ных авто­ров к поле­там, небу, раке­там, кос­мо­нав­там, спут­ни­кам, зна­ме­ни­тым уче­ным и кон­струк­то­рам. Перед нами пред­ста­ют как отоб­ра­же­ния реаль­ных лиц, собы­тий и фак­тов в обла­сти осво­е­ния кос­мо­са, так и фило­соф­ские и фан­та­сти­че­ские про­из­ве­де­ния на тему Все­лен­ной и чело­ве­ка в ней. Сего­дня и поле­ты за пре­де­лы зем­ной атмо­сфе­ры ста­ли почти обы­ден­ны­ми, и даже кос­ми­че­ский туризм уже не явля­ет­ся фан­та­сти­кой, люди все­рьез про­да­ют участ­ки лун­ной поверх­но­сти и дума­ют о пред­сто­я­щей коло­ни­за­ции Мар­са; а худож­ни­ки смот­рят в кос­ми­че­ские дали, в «бес­ко­неч­ность и выше», и про­ро­че­ски пишут осно­вы новой кос­ми­че­ской психологии.

Ната­ша Юди­на. Гага­рин. 2015. Вяза­ние, дерево

Осо­бен­но­стью нынеш­не­го выста­воч­но­го про­ек­та яви­лось боль­шое вни­ма­ние со сто­ро­ны худож­ни­ков к лич­но­сти пер­во­го кос­мо­нав­та Юрия Гага­ри­на. 60 лет про­шло с момен­та пер­во­го поле­та чело­ве­ка в кос­мос, но инте­рес к узна­ва­е­мо­му и понят­но­му изоб­ра­же­нию глав­но­го героя оте­че­ствен­ной кос­ми­че­ской исто­рии не иссяк. К при­ме­ру, Ната­ша Юди­на выпол­ни­ла порт­рет «Гага­ри­на» в сво­ем фир­мен­ном сти­ле – свя­за­ла на гигант­ских спи­цах. Алек­сей Бегак создал порт­рет Юрия Гага­ри­на в тех­ни­ке кол­ла­жа, исполь­зо­вав вырез­ки газет за 13 апре­ля 1961 года. Тем самым автор обра­ща­ет зри­те­ля к акту­аль­ной для совре­мен­но­го искус­ства теме памя­ти. Подоб­но вос­по­ми­на­нию, лицо кос­мо­нав­та скла­ды­ва­ет­ся из обрыв­ков, оскол­ков инфор­ма­ции. Ту же тему, по сути, затра­ги­ва­ет Али­на Бело­усо­ва (Digitalina): она скла­ды­ва­ет образ героя из фраг­мен­тов печат­ных плат, мик­ро­схем, вин­тов и радио­де­та­лей – мате­ри­а­лов более чем акту­аль­ных, когда речь идет о тех­ни­че­ской и кос­ми­че­ской про­бле­ма­ти­ке. Память в дан­ном слу­чае обре­та­ет более веще­ствен­ное выра­же­ние, образ вос­при­ни­ма­ет­ся чуть более объ­ек­тив­ным. К теме памя­ти обра­ща­ет­ся и Дмит­рий Шагин. Его рабо­та «Лай­ка, Тереш­ко­ва и Лео­нов» – сво­е­го рода оммаж мас­со­вой куль­ту­ре: обра­зы опре­де­лен­но напо­ми­на­ют поч­то­вые мар­ки, столь широ­ко рас­про­стра­нен­ные во вто­рой поло­вине ХХ века.





Алек­сей Бегак. Гага­рин. Кол­лаж. Газе­ты за 13.04.1961

Про­стран­ство вымыш­лен­но­го музея, объ­еди­ня­ю­ще­го все тех­но­ло­ги­че­ские и науч­ные дости­же­ния чело­ве­че­ства, в кото­ром пред­ме­ты рас­по­ло­же­ны вне зави­си­мо­сти от сво­ей функ­ции или какой-либо логи­ки, мож­но уви­деть в рабо­те Таи­сии Корот­ко­вой. Раке­та – модель кос­ми­че­ско­го кораб­ля, выпол­нен­ная по рисун­кам Кон­стан­ти­на Циол­ков­ско­го, кото­рая нахо­дит­ся в музее кос­мо­нав­ти­ки в Калу­ге. На перед­нем плане изоб­ра­жен сто­лик с метео­ри­том. В глу­бине – крас­ный обло­мок кос­ми­че­ско­го аппа­ра­та из музея кос­мо­нав­ти­ки в Москве, и куби­че­ская деталь уско­ри­тель­ной уста­нов­ки из нена­зван­но­го НИИ.

Мария Арендт. Раке­та. Вышив­ка, сме­шан­ная техника

Пре­одо­ле­нию раз­об­щен­но­сти поко­ле­ний и тео­рии фило­со­фа-кос­ми­ста Нико­лая Федо­ро­ва посвя­щен про­ект «Откры­тое про­стран­ство» Марии Арендт. Это вир­ту­аль­ное посла­ние четы­рех поко­ле­ний худож­ни­ков семьи Арендт-Айзен­штадт во Все­лен­ную. Сооб­ще­ние, кото­рое отправ­ля­ет­ся в кос­мос на выши­той раке­те, син­те­зи­ро­ва­но из про­из­ве­де­ний искус­ства пред­ше­ству­ю­щих поко­ле­ний и их потомков.

Мария Сафро­но­ва и Настя Миро в сво­их изоб­ра­же­ни­ях пред­став­ля­ют услов­ный «репор­таж» о жиз­ни кос­мо­нав­тов, рас­смат­ри­ва­ют фраг­мен­ты их тру­до­вой повсе­днев­но­сти. Миро посвя­ща­ет рабо­ты людям, кото­рые рабо­та­ли над зна­чи­мы­ми кос­ми­че­ски­ми про­грам­ма­ми – таки­ми как, напри­мер, лун­ная мис­сия «Апол­лон». Одна­ко в дан­ном слу­чае для авто­ра очень важ­но ощу­тить при­част­ность к опы­ту геро­ев сво­их кар­тин, поэто­му со мно­ги­ми из них Настя встре­ча­лась лич­но. Для Сафро­но­вой так­же цен­но лич­ное пере­жи­ва­ние при рабо­те над сюже­та­ми. Мария пишет: «На созда­ние серии “Вах­та“ меня вдох­но­ви­ли кос­ми­че­ские сним­ки и совре­мен­ные филь­мы о кос­мо­се. Эти обра­зы мне близ­ки с дет­ства: во вре­ме­на СССР мои роди­те­ли рабо­та­ли в кос­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти и участ­во­ва­ли в про­ек­ти­ро­ва­нии орби­таль­но­го кораб­ля “Буран“. Во вре­мя рабо­ты над кар­ти­на­ми я чита­ла днев­ни­ки реаль­ных кос­мо­нав­тов: об их быте, раз­мыш­ле­ни­ях, ощу­ще­ни­ях». Такой под­ход худож­ни­ка созда­ет свое­об­раз­ный «эффект под­гля­ды­ва­ния», а ино­гда даже соуча­стия. Как это про­ис­хо­дит с геро­я­ми поло­тен Дмит­рия Ляшен­ко, для кото­рых лун­ные пей­за­жи ста­ли прак­ти­че­ски обы­ден­но­стью, а созер­ца­ние Зем­ли через стек­ло ска­фанд­ра – рути­ной. Сами пер­со­на­жи пре­вра­ти­лись в дав­но зна­ко­мые соби­ра­тель­ные обра­зы, мемы.

Дмит­рий Запы­ли­хин. Поку­пай квар­ти­ры на Мар­се. 2021

Дмит­рий Запы­ли­хин впи­сы­ва­ет кос­ми­че­скую тему в кон­текст попу­ляр­ной куль­ту­ры – его рисун­ки напо­ми­на­ют ско­рее реклам­ные объ­яв­ле­ния. Это помо­га­ет сде­лать рабо­ты более «народ­ны­ми», понят­ны­ми, впле­сти тему поко­ре­ния кос­мо­са в повсе­днев­ность. А Васи­лий Сло­нов исполь­зу­ет реди-мейд объ­ек­ты в сти­ли­сти­ке пост-поп-арта, пре­об­ра­зуя пред­мет жен­ско­го белья в «Пояс Ойку­ме­ны». Подоб­ным обра­зом посту­па­ет и Вла­ди­мир Марин, в руках кото­ро­го обыч­ный чай­ник пре­вра­ща­ет­ся в «Поляр­ную звезду».

Дмит­рий Ляшен­ко. День Луны. 2017. Холст, темпера

Есть так­же авто­ры, созда­ю­щие соб­ствен­ные гер­ме­тич­ные все­лен­ные, но неожи­дан­ным обра­зом транс­ли­ру­ю­щие через них идею свя­зи. К ним отно­сит­ся Але­на Каля­но­ва с ее «Лов­ца­ми сиг­на­лов» – при­чуд­ли­во вытя­ну­ты­ми объ­ек­та­ми, вос­со­зда­ю­щи­ми мик­ро­про­стран­ство глу­бо­кой меди­та­ции, сеанс обме­на инфор­ма­ци­ей меж­ду внут­рен­ним и внеш­ним кос­мо­сом. Здесь же сто­ит упо­мя­нуть о мат­ри­цах Сер­гея Катра­на, выпол­нен­ных из заго­то­вок для близ­кой нам всем рус­ской мат­реш­ки, но при этом пред­став­ля­ю­щих собой слож­ную систе­му коди­ров­ки. Еще одна рабо­та Катра­на – про­дол­же­ние зна­ме­ни­той аме­ри­кан­ской мис­сии NASA. Худож­ник гото­вит визу­аль­ную часть для новой меж­га­лак­ти­че­ской мис­сии «Вояджер‑3». Рабо­ты выпол­не­ны из бере­сты, так как этот мате­ри­ал про­шел испы­та­ния и пока­зал свою проч­ность и дол­го­веч­ность в усло­ви­ях, близ­ких к экстремальным.

Дмит­рий Шорин. Вто­рая кос­ми­че­ская. Диптих. 2017. Холст, масло

Миха­ил Молоч­ни­ков с его «Архи­тек­то­на­ми», сле­дуя по пути Кази­ми­ра Мале­ви­ча, созда­ет архи­тек­тур­ные вари­а­ции на тему буду­ще­го – имен­но с этой прак­ти­кой мно­гие ассо­ци­и­ру­ют поня­тие «кос­мос» даже в наше вре­мя. Это кра­соч­ные, создан­ные из пра­виль­ных гео­мет­ри­че­ских фигур стол­бы, кото­рые одно­вре­мен­но напо­ми­на­ют объ­ек­ты живой при­ро­ды и наме­ка­ют на тех­но­ло­ги­че­ское совершенство.

Нако­нец, «Обла­ко», сде­лан­ное с помо­щью руч­ной 3D-печа­ти и пла­сти­ка, – это кос­мос, к кото­ро­му, по замыс­лу Васи­ли­сы Липа­то­вой, мож­но при­кос­нуть­ся; туман­но­сти и обла­ка, кото­рые мож­но бук­валь­но потро­гать; но, с дру­гой сто­ро­ны, это при­ду­ман­ные объ­ек­ты некой парал­лель­ной все­лен­ной, где жизнь идет по сво­им пра­ви­лам, а про­стран­ство мате­ри­а­ли­зу­ет­ся в объ­ек­ты – по своим.

Рабо­ты предо­ста­ви­ли авто­ры; гале­реи 11.12, Fine Art; Три­умф, NK Gallery, ARTSTORY, а так­же кол­лек­ци­о­не­ры Любовь Ага­фо­но­ва и Денис Химиляйне.

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