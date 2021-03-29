Выставочный проект «Космос наш!» откроется в галерее ARTSTORY

Выставочный проект «Космос наш!», исследующий космическую тему в работах художников XXI века, пройдет в галерее ARTSTORY с 8 апреля по 30 мая 2021 года. Выставка проводится в год важнейшего юбилея – 60-летия первого полета человека в космос.
Мультидисциплинарный проект, решающий задачу отражения космической повестки в современном искусстве, уже имеет определенную историю. Впервые выставка, показывающая, насколько такая тематика вообще интересна российским художникам, представителям как актуального, так и традиционного направлений, состоялась в Московском музее современного искусства в 2014 году. Далее она совершила путешествие по нескольким регионам России; при этом каждый раз корпус представленных работ существенно менялся.
Константин Батынков. Космос 4. 2021. Холст, акрил
Участники новой экспозиции – 40 художников из Москвы и разных городов России: Алексей Азаров, Алексей Алпатов, Мария Арендт, Наташа Арендт, Алексей Бегак, Константин Батынков, Дима Вирже (Омск), Алина Белоусова (Саратов), Ринат Волигамси (Уфа), Андрей Гросицкий, Александр Дашевский (Санкт-Петербург), Александр Кабин (Ярославль), Алена Калянова, Сергей Катран, Вячеслав Колейчук, Таисия Короткова, Максим Ксута, Кирилл Кто, Анастасия Кузнецова-Руф, Олег Кулик, Василиса Липатова, Владимир Любаров, Дмитрий Ляшенко, Владимир Марин (Калуга), Владимир Мигачев (Краснодар), Настя Миро, Михаил Молочников, Дамир Муратов (Омск), Аркадий Насонов, Георгий Острецов, Вова Перкин, Кирилл Рубцов, Федор Савинцев, Мария Сафронова, Ольга Солдатова, Василий Слонов (Красноярск), Юрий Татьянин (Липецк), Сергей Чернов, Дмитрий Шорин (Санкт-Петербург), Сергей Шутов, Наташа Юдина (Томск).
Таисия Короткова. Костюм космонавта Леонова. 2018. Темпера, левкас, доска. 30x40
Авторы создали уникальные произведения, объединенные одной темой: космос и его восприятие в современном обществе. Многие из них были задуманы и исполнены специально для этого проекта. Работы различны не только по техническому воплощению (в экспозицию вошли объекты, масляная и темперная живопись, фотография, скульптура, биохолсты и 3D-печать, реди-мейд, пирография, шамот и стекло, вышивка и вязание, панно с использованием микросхем и радиодеталей); но и по стилевому решению (от гиперреализма до наива, от пост-поп-арта до концептуализма); а также по смысловому наполнению. Все это – художественные интерпретации, демонстрирующие отношение современных авторов к полетам, небу, ракетам, космонавтам, спутникам, знаменитым ученым и конструкторам. Перед нами предстают как отображения реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в ней. Сегодня и полеты за пределы земной атмосферы стали почти обыденными, и даже космический туризм уже не является фантастикой, люди всерьез продают участки лунной поверхности и думают о предстоящей колонизации Марса; а художники смотрят в космические дали, в «бесконечность и выше», и пророчески пишут основы новой космической психологии.
Наташа Юдина. Гагарин. 2015. Вязание, дерево
Особенностью нынешнего выставочного проекта явилось большое внимание со стороны художников к личности первого космонавта Юрия Гагарина. 60 лет прошло с момента первого полета человека в космос, но интерес к узнаваемому и понятному изображению главного героя отечественной космической истории не иссяк. К примеру, Наташа Юдина выполнила портрет «Гагарина» в своем фирменном стиле – связала на гигантских спицах. Алексей Бегак создал портрет Юрия Гагарина в технике коллажа, использовав вырезки газет за 13 апреля 1961 года. Тем самым автор обращает зрителя к актуальной для современного искусства теме памяти. Подобно воспоминанию, лицо космонавта складывается из обрывков, осколков информации. Ту же тему, по сути, затрагивает Алина Белоусова (Digitalina): она складывает образ героя из фрагментов печатных плат, микросхем, винтов и радиодеталей – материалов более чем актуальных, когда речь идет о технической и космической проблематике. Память в данном случае обретает более вещественное выражение, образ воспринимается чуть более объективным. К теме памяти обращается и Дмитрий Шагин. Его работа «Лайка, Терешкова и Леонов» – своего рода оммаж массовой культуре: образы определенно напоминают почтовые марки, столь широко распространенные во второй половине ХХ века.
Алексей Бегак. Гагарин. Коллаж. Газеты за 13.04.1961
Пространство вымышленного музея, объединяющего все технологические и научные достижения человечества, в котором предметы расположены вне зависимости от своей функции или какой-либо логики, можно увидеть в работе Таисии Коротковой. Ракета – модель космического корабля, выполненная по рисункам Константина Циолковского, которая находится в музее космонавтики в Калуге. На переднем плане изображен столик с метеоритом. В глубине – красный обломок космического аппарата из музея космонавтики в Москве, и кубическая деталь ускорительной установки из неназванного НИИ.
Мария Арендт. Ракета. Вышивка, смешанная техника
Преодолению разобщенности поколений и теории философа-космиста Николая Федорова посвящен проект «Открытое пространство» Марии Арендт. Это виртуальное послание четырех поколений художников семьи Арендт-Айзенштадт во Вселенную. Сообщение, которое отправляется в космос на вышитой ракете, синтезировано из произведений искусства предшествующих поколений и их потомков.
Мария Сафронова и Настя Миро в своих изображениях представляют условный «репортаж» о жизни космонавтов, рассматривают фрагменты их трудовой повседневности. Миро посвящает работы людям, которые работали над значимыми космическими программами – такими как, например, лунная миссия «Аполлон». Однако в данном случае для автора очень важно ощутить причастность к опыту героев своих картин, поэтому со многими из них Настя встречалась лично. Для Сафроновой также ценно личное переживание при работе над сюжетами. Мария пишет: «На создание серии “Вахта“ меня вдохновили космические снимки и современные фильмы о космосе. Эти образы мне близки с детства: во времена СССР мои родители работали в космической промышленности и участвовали в проектировании орбитального корабля “Буран“. Во время работы над картинами я читала дневники реальных космонавтов: об их быте, размышлениях, ощущениях». Такой подход художника создает своеобразный «эффект подглядывания», а иногда даже соучастия. Как это происходит с героями полотен Дмитрия Ляшенко, для которых лунные пейзажи стали практически обыденностью, а созерцание Земли через стекло скафандра – рутиной. Сами персонажи превратились в давно знакомые собирательные образы, мемы.
Дмитрий Запылихин. Покупай квартиры на Марсе. 2021
Дмитрий Запылихин вписывает космическую тему в контекст популярной культуры – его рисунки напоминают скорее рекламные объявления. Это помогает сделать работы более «народными», понятными, вплести тему покорения космоса в повседневность. А Василий Слонов использует реди-мейд объекты в стилистике пост-поп-арта, преобразуя предмет женского белья в «Пояс Ойкумены». Подобным образом поступает и Владимир Марин, в руках которого обычный чайник превращается в «Полярную звезду».
Дмитрий Ляшенко. День Луны. 2017. Холст, темпера
Есть также авторы, создающие собственные герметичные вселенные, но неожиданным образом транслирующие через них идею связи. К ним относится Алена Калянова с ее «Ловцами сигналов» – причудливо вытянутыми объектами, воссоздающими микропространство глубокой медитации, сеанс обмена информацией между внутренним и внешним космосом. Здесь же стоит упомянуть о матрицах Сергея Катрана, выполненных из заготовок для близкой нам всем русской матрешки, но при этом представляющих собой сложную систему кодировки. Еще одна работа Катрана – продолжение знаменитой американской миссии NASA. Художник готовит визуальную часть для новой межгалактической миссии «Вояджер‑3». Работы выполнены из бересты, так как этот материал прошел испытания и показал свою прочность и долговечность в условиях, близких к экстремальным.
Дмитрий Шорин. Вторая космическая. Диптих. 2017. Холст, масло
Михаил Молочников с его «Архитектонами», следуя по пути Казимира Малевича, создает архитектурные вариации на тему будущего – именно с этой практикой многие ассоциируют понятие «космос» даже в наше время. Это красочные, созданные из правильных геометрических фигур столбы, которые одновременно напоминают объекты живой природы и намекают на технологическое совершенство.
Наконец, «Облако», сделанное с помощью ручной 3D-печати и пластика, – это космос, к которому, по замыслу Василисы Липатовой, можно прикоснуться; туманности и облака, которые можно буквально потрогать; но, с другой стороны, это придуманные объекты некой параллельной вселенной, где жизнь идет по своим правилам, а пространство материализуется в объекты – по своим.
Работы предоставили авторы; галереи 11.12, Fine Art; Триумф, NK Gallery, ARTSTORY, а также коллекционеры Любовь Агафонова и Денис Химиляйне.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.