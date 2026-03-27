1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Почему фильмы о боксе остаются популярными

Сильвестр Сталлоне и Карл Уэзерс в фильме «Рокки» (1976). Фото: Sportsphoto/Allstar

С самого зарождения кинематографа бокс стал идеальным кандидатом для демонстрации возможностей нового вида искусства, одновременно способствуя его развитию. Спортивные фильмы, начавшиеся с короткометражки 1894 года, стали неотъемлемой частью кинематографа, охватывая различные жанры — от драм до документальных лент.

Фильмы о боксе часто используют архетипичные образы, такие как аутсайдер, стремящийся к победе, и опытный тренер. Однако некоторые картины, в том числе «Бойцы» Рона Пека и «Рокко и его братья» Лукино Висконти, выводят спорт за рамки обычной арены, делая его фоном для жизни рабочего класса и исследуя темы семьи, стойкости и выживания.

Боксерское кино нередко отражает общественно-политические настроения. «Битва в джунглях» (1974) между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом стала символом идеологического противостояния, а документальный фильм «Когда мы были королями» (1996) запечатлел этот момент, получив признание как один из величайших спортивных документальных фильмов.

Франшиза «Рокки», начавшаяся в 1976 году, оказала колоссальное влияние на боксерское кино, превратившись из голливудского проекта в часть самого спортивного мира. Фильмы о боксе, демонстрируя как гламурные, так и неприглядные стороны спорта, затрагивают универсальные темы самореализации и самоуважения.

Несмотря на обилие клише, боксерские фильмы продолжают находить новые подходы. Успех зависит от глубины проработки персонажей и сюжета, а не от погони за сенсационностью или чрезмерного акцента на физической подготовке. Истинная сила жанра заключается в способности передать как жестокость поединков, так и вызовы, с которыми сталкиваются боксеры, отражая универсальные аспекты человеческой природы.

Публикуется по материалам The Guardian / theguardian.com

Ансамбль Годенко отметил 65-летие концертом в Кремле с аншлагом

