В Москве открывается выставка «Новые поступления в собрание Государственного музея А. С. Пушкина»

Ежегодно ко Дню города Москвы Государственный музей А.С. Пушкина представляет публике свои новые экспонаты. В 2022 году выставка новых поступлений в очередной раз продемонстрирует профессиональные достижения музея в области комплектования, научного изучения и реставрации музейных предметов.

Со времени последней экспозиции в сентябре 2021 года музейные фонды пополнились более чем на 600 предметов, из них свыше половины ГМП получил в дар. Для выставки отобрана небольшая, но наиболее ценная и значимая в историко-культурном и художественном отношении часть — около 100 экспонатов разнообразных по видам материалов, техник и времени создания: живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, скульптура, документы, книги.

К.К. Шульц (1823 – 1876). Казачий разъезд. 1840-е

Один из самых значимых даров музей получил от своего давнего друга, известного предпринимателя, мецената и потомственного коллекционера М.Ю. Карисалова – это жанровое живописное произведение немецкого художника К.К. Шульца «Казачий разъезд» и 15 предметов художественной мебели, выполненных в разнообразных техниках и представляющих первоклассные типологические образцы, отражающие стилевые особенности различных этапов развития русского мебельного искусства первой четверти XIX – начала XX века. Среди них – диван со спинкой в форме «корытца», шесть стульев из одного гарнитура, кушетка, столы, бюро, шкафчик в стиле жакоб, комод и тумба.

К.К. Гампельн (1794 – не ранее 1880) Портрет Л.Ф. Бутеноп. 1840-е

К.К. Гампельн (1794 – не ранее 1880) Портрет Н.Н. Бутенопа. 1840-е

Среди особо ценных приобретений следует отметить два акварельных портрета супругов Бутеноп кисти К.К. Гампельна, известного портретиста, гравера и литографа, работавшего в России в пушкинскую эпоху. Н.Н. Бутеноп, датчанин по происхождению, впоследствии представитель известной московской купеческой династии, был одним из производителей и установщиков башенных часов на куполе Большого Кремлевского дворца (1848 – 1849) и участником реконструкции знаменитых курантов на Спасской башне Кремля (1852), которые по сей день отсчитывают ход времени. Портреты поступили из семьи потомков.

Е.Д. Спасский. Храм Духа. 1944

У семьи потомков Е.Д. Спасского, философа, художника, знакомого Андрея Белого, музей приобрел и чрезвычайно редкий экспонат – подлинный рисунок Е.Д. Спасского «Храм духа». На нем запечатлен Первый Гетеанум, антропософский центр и храм в Дорнахе (Швейцария), возведенный по проекту Р. Штейнера и сгоревший в ночь с 1922 на 1923 год. На его строительстве, длившемся почти десять лет, вместе с женой А.А. Тургеневой трудился резчиком по дереву Андрей Белый.

Музей целенаправленно и систематически комплектует современную изобразительную пушкиниану. В этом году ГМП принял дар известной московской художницы Аси Шеваровой – 45 автолитографий (2009 – 2022), включающих виды пушкинских мест, сюжетные композиции, связанные с биографией поэта, и иллюстрации к его произведениям.

Выставка работает с 9 сентября по 30 октября 2022 года.

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