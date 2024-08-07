Спрос на книги по истории США вырос на 136%

Пользователи начинают больше интересоваться историей и культурой США. Книжный сервис Литрес сравнил продажи произведений об Америке с 1 мая по 31 июля в 2024 году с аналогичным периодом в 2023 году и определил, какие жанры и темы пользуются наибольшим спросом. В топ рейтинга по категориям «История США», «Жизнь в Америке» и «Американская культура» вошла как нон-фикшн, так и художественная литература.

Среди книг о США наиболее популярными в последние три месяца (01.05.2024 — 31.07.2024) стали книги про историю страны. Спрос на произведения из этой категории по сравнению с предыдущим периодом вырос на 136%. Первую позицию в рейтинге занимает аудиоверсия философского романа американского писателя Кормака Маккарти «Кровавый меридиан, или Закатный багрянец на западе». На втором месте оказалась эта же книга в электронном формате. Замыкает топ-3 произведение российского ученого и американиста Ивана Курилла «Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США». Далее идет исторический роман Наташи Бойд «Девушка индиго», а замыкает топ-5 аудиокнига о формировании американской мечты «Черные Холмы» Дэна Симмонса.

По сравнению с рассматриваемым периодом в 2023 году, спрос на книги о культуре Америки в те же месяцы 2024 года вырос на 45%. Лидером в категории стал роман Нила Геймана «Комическая трагедия или трагическая комедия мистера Панча». Далее идет нуарный детектив «Внутренний порок» Томаса Пинчона, а бронза досталась адаптированному сборнику индейских преданий на английском языке North American Indian Legends. Четвертое место занимает биография одной из самых известных современных писательниц Америки «Сьюзен Зонтаг. Женщина, которая изменила культуру XX века» Бенджамина Мозера. В топ-5 также вошли мемуары Алессио де Санта «Мой брат Уолт Дисней».

Жизнью в США в этот период интересовались на 12% больше, чем в прошлом году. В рейтинг вошли художественные произведения отечественных и зарубежных авторов. Здесь лидирует первая книга из трилогии Ричарда Руссо «Дураков нет». Второе место с небольшим отрывом занимает аудиоверсия этой же книги. На третьей позиции оказалась «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, за ней — роман Джесмина Уорда «Пойте, неупокоенные, пойте». Автобиографическое сочинение Владимира Познера «Прощание с иллюзиями» заняло пятую строчку.

В мае-июле 2024 года первенство в категории «Современная Америка» досталось истории Дженнин Камминс «Американская грязь». За ней идет автобиография Цянь Джули Ван о переезде из Китая в Америку «Прекрасная страна. Всегда лги, что родилась здесь». Третьей стала публицистическая работа Джорджа Фридмена «Американская империя. Прогноз 2020–2030 гг.». На четвертой позиции — автобиографические заметки Алисы Лебединцевой «США изнутри. Как на самом деле живут в стране голливудского кино и американской мечты?». Замыкает топ-5 аудиоверсия «Американской грязи».

«Интерес ко всему американскому у нас стабильно высок — на протяжении последних десятилетий мы внимательно изучаем культуру США, инновационные изобретения, модные тренды, следим за жизнью голливудских звезд, кинособытиями и литературными достижениями.

Читательские запросы всегда точно отражают фокус внимания: до этого мы фиксировали рост интереса к азиатской литературе и нон-фикшне об азиатских странах, а сейчас наблюдаем рост популярности книг американских авторов, например, Кормака Маккарти и его современного вестерна «Кровавый меридиан» или Дэна Симмонса с его фантастическими «Черными холмами». Они пишут не только и не столько о проблемах страны, погружая читателей в контекст, сколько поднимают общечеловеческие темы. А если говорить об интересе к нон-фикшн-книгам о быте и государственном устройстве Америки, то тут тоже все вполне объяснимо — не каждый читатель может позволить себе съездить в далекие США, чтобы понять, как же там все устроено на самом деле. Как раз тут и приходит на помощь литература: автобиографическая книга переехавшей в Америку китаянки Цянь Джули «Прекрасная страна. Всегда лги, что родилась здесь» или произведение российского ученого и американиста Ивана Курилла «Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США. Отдельно хочется отметить наличие в топе продаж скандальной книги Дженнин Камминс «Американская грязь» — романе об «американской мечте» и реальных проблемах мексиканских мигрантов», — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».