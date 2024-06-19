Истории лауреатов ВДНХ

Портал Архивно-библиотечного фонда ВДНХ, созданный в 2020 году, продолжает пополняться новыми материалами и дорабатываться. С помощью новой функции — «Расскажите историю о лауреате» — каждый может поделиться дополнительными сведениями о том или ином награжденном медалями Выставки: сообщить факты из биографии, прислать фото, документы или статьи.

Летопись народных достижений ВДНХ ведет с момента своего основания в 1939 году. Ознакомиться с ней можно на портале Архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Это онлайн-ресурс с огромной базой оцифрованных архивных документов. Всего на портале размещено почти 28,5 тыс. наградных постановлений с 1939 по 2014 год. В документах упоминается около 112 тыс. организаций и более 2,2 млн человек. Найти нужного можно по фамилии, имени и отчеству, а также по дате награждения, региону, виду наград, названию организации или колхоза.

Теперь на портале обновлены страницы лауреатов, а также появилась новая функция — возможность поделиться интересными фактами, фотографиями, статьями, сведениями о других наградах. Вся информация удобно отображается на одной странице.

Историями и архивными материалами чаще всего делятся родственники лауреатов, которые хотят увековечить память о близком человеке. Например, на портале размещена страница Марии Дер, награжденной Большой золотой медалью ВСХВ за усердный труд в колхозе им. Дзержинского. Ее биографию и фотографии прислала внучка Надежда.

«Мы росли и знали о нашей бабушке, что она была одной из первых передовиков, кого наградили на ВСХВ Большой золотой медалью. Медаль была из червонного золота, говорила мама. Мы очень гордились бабушкой. Она была скромная, добрая и ласковая. По работе — трудолюбивая. Фотография бабушки Марии была на доске почета в колхозе», — написала Надежда.

На страницах лауреатов не только истории наград и побед. Здесь их близкие делятся судьбоносными для семей событиями и встречами. Одну из таких описала дочь Льва Погребнякова, председателя исполкома Октябрьского районного Совета, получившего бронзовую медаль ВДНХ СССР за большой вклад в социально-экономическое развитие города Свердловска.

«8 марта 1959 года Лев Иванович на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, повстречал бывшую одноклассницу Лидию Лобачеву. 9 июня 1960 года защитил диплом, а на следующий день Лобачева стала Погребняковой. Этот союз продлился 61 год по июнь 2021 года. Каждый год на день свадьбы Лев Иванович дарил супруге розы, количество которых равнялось годовщине семейной жизни», — поделилась дочь лауреата.

Также, изучая страницы портала, можно встретить теплые воспоминания и от самих лауреатов.

«Выставка всегда светила маяком — не как некая точка на горизонте, а как реальный сказочный край в границах России. И вот теперь, когда настала пора остановиться, оглянуться, Выставка сама постучалась в мое сердце трогательным признанием в любви», — написал на персональной странице Владимир Судаков, награжденный золотой и бронзовой медалями ВДНХ СССР за работу корреспондентом в журнале «Спорт СССР» и газете «Московская правда».

В декабре 2022 года на ВДНХ запустили программу привилегий для награжденных медалями ВСХВ — ВДНХ СССР — ВВЦ в разные годы. Проект получил большой отклик и привлек внимание жителей России и стран бывших союзных республик. На сегодняшний день с момента запуска поступило почти 1000 обращений по вопросам архивных данных, выдано 386 карт лояльности, также карты лауреатов доступны в электронном виде.