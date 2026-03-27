Сергей Деменский вошёл в жюри патриотического конкурса «Семейная история. Бессмертная память»

Генеральный директор «Евразийской медиагруппы», кандидат философских наук, член Международной редакционной коллегии журнала «За рубежом» Сергей Юрьевич Деменский вошёл в состав жюри патриотического конкурса «Семейная история. Бессмертная память». Проект проводится Государственным университетом управления при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации под эгидой Ассоциации «Я горжусь».

Фестиваль стартует в Национальном центре «Россия» и объединит участников из России и других стран в двух треках — общероссийском и международном.

Конкурс направлен на сохранение семейной памяти, уважение к подвигам предков и историческому наследию страны. Участники смогут представить литературные произведения (эссе, рассказы, повести, очерки) и видеоролики, снятые на любое цифровое устройство.

Во всех работах ключевыми являются семейные истории, тема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирование у молодёжи чувства патриотизма и гражданской позиции. Всего по итогам конкурса будет определено 50 победителей: 36 номинантов по основным трекам и 14 лауреатов специальных номинаций.

Фестиваль объединяет студентов и преподавателей образовательных организаций, вовлекая их в творческую деятельность и помогая находить и раскрывать важные темы, связанные с исторической памятью, преемственностью поколений, идеями патриотизма, добра и гуманизма. Проект также способствует повышению гражданской активности молодёжи и объединяет творческие усилия юных литераторов и кинематографистов как из России, так и из других стран.

Международный трек ориентирован на студентов и преподавателей зарубежных вузов, разделяющих ценности сохранения исторической и семейной памяти. Участники из разных стран смогут представить свои семейные истории, связанные с общей историей Победы, преодолением военных и послевоенных испытаний, вкладом семей в развитие страны, тем самым выстраивая живой диалог культур и поколений.

«Сегодня особенно важно слышать живой голос семьи — не только через официальные документы и учебники, но через личные истории, передающиеся от поколения к поколению. Для меня принципиально, что фестиваль выходит за национальные рамки и становится по-настоящему международным: это шанс увидеть, как память о войне, о подвиге, о достоинстве и взаимной поддержке сохраняется в разных культурах, и как молодёжь на этом основании выстраивает своё представление о будущем», — отметил Сергей Деменский.

Сергей Деменский много лет занимается популяризацией культуры и исторической памяти. Он — автор и продюсер телевизионных проектов «Сад поэтов», «Встречи с издателем», «Встречи с автором», «#анепошлибывывмузей», а также генеральный продюсер документальных фильмов «Тарская культурная аномалия», «Победа над фашизмом», «Горький, Кольцов, Краминов и вся советская интеллигенция». Его многолетняя работа с темой культурного и исторического наследия органично сочетается с задачами конкурса, ориентированного на сохранение семейной памяти и подвигов предков.

В жюри конкурса, помимо Сергея Деменского, вошли российский продюсер, актёр и сценарист Виктор Алисов, работавший над фильмами «Самоубийцы» и сериалом «Тайный город»; продюсер и преподаватель авторского права и фестивального менеджмента Светлана Бухарева, чей дебютный фильм «Куктау» отмечен призами российских и международных кинофестивалей; креативный продюсер, режиссёр и сценарист, обладатель нескольких премий «ТЭФИ» и международных наград Ирина Глебова; режиссёр и сценарист документального кино, продюсер и член Союза кинематографистов России Андрей Истратов; кинооператор и режиссёр-документалист, лауреат Государственной премии РФ и международных фестивалей Дмитрий Чернецов.

Такая экспертная команда, в том числе с международным опытом фестивального движения и кинопроизводства, обеспечивает высокие стандарты оценки работ в обоих треках — общероссийском и международном.

Жюри конкурса оценивает работы по целому ряду критериев: соответствие идее фестиваля, оригинальность замысла и авторской позиции, целостность формы и содержания, актуальность и социальная значимость темы, глубина её раскрытия, эмоциональное воздействие, художественная ценность и достоверность отражаемых событий. Важным элементом является образность и наглядность изложения, понятная и интересная широкой возрастной аудитории как в России, так и за её пределами.