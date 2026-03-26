Выставка «Секреты скрипичных мастеров» открылась в Музее музыки

В Музее музыки открывается выставка, которая расскажет о крупнейшем в мире государственном собрании струнных смычковых инструментов, созданных на протяжении пяти столетий величайшими мастерами разных стран. В её составе 288 инструментов: скрипки, альты, виолончели, контрабасы и ряд других инструментов. Коллекцию дополняют исторические витрины, футляры и смычки.

«Если в 2019 году мы представили выставку «Коллекция особого назначения», которая рассказывала о создании Госколлекции в более широком смысле, то в рамках новой выставки акцент сделан больше на ее основателях и хранителях, и в целом на сохранении наследия по сегодняшний день», – отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Госколлекция была создана в 1919 году на базе нескольких инструментальных частных коллекций, собранных в России в XIX – начале XX века. Музыкальные инструменты принадлежали царской семье Романовых, представителям высшей российской аристократии, коллекционерам и музыкантам-любителям. Среди бывших владельцев – император Александр I и его брат великий князь Михаил Павлович. А также герцог Мекленбург-Стрелицкий, приобретавший музыкальные инструменты для собственного квартета, граф Матвей Виельгорский, сам прекрасно игравший на виолончели, князь Павел Шаховской, семьи князей Трубецких и князей Юсуповых, купцы Роман Живаго, Василий и Павел Зубовы, выдающийся бельгийский виртуоз романтической школы композитор Анри Вьётан и купец первой гильдии Константин Третьяков, впоследствии передавший свои инструменты Московской консерватории.

Уникальность коллекции заключается в наиболее полном собрании всех ведущих скрипичных итальянских школ – брешианской, кремонской, миланской, венецианской, флорентийской, римской и неаполитанской. Ядро коллекции составляют шедевры скрипичного мастерства работы Антонио Страдивари, Иосифа Гварнери, Николо Амати, Антонио и Иеронима Амати, Джованни Баттиста Гваданини, Николо Гальяно, Франческо Руджери, Санто Серафина, Карло Бергонци, Жана Батиста Вильома и других выдающихся скрипичных мастеров. Русская скрипичная школа представлена инструментами замечательных отечественных мастеров, в числе которых Евгений Витачек, Тимофей Подгорный, Анатолий Леман.

В 1920 году инструменты из Московской консерватории вошли в состав Госколлекции. Одним из инициаторов создания коллекции выступил известный виолончелист и дирижёр Виктор Кубацкий, участник Квартета имени Страдивариуса — первого профессионального ансамбля послереволюционного периода, основанного в связи с получением его участниками из фондов Государственной коллекции инструментов работы великого итальянского мастера Антонио Страдивари.

Первым хранителем и исследователем коллекции был скрипичный мастер и реставратор Евгений Витачек, который являлся её хранителем до конца жизни.

На выставке представлены музыкальные инструменты, созданные такими мастерами, как Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери дель Джезу, Франческо Руджери и др.

Впервые на выставке будет экспонироваться виолончель работы мастера Николо Амати. Инструмент создан во второй половине XVII века. Инструмент поступил в Государственную коллекцию в 1920 году, будучи обнаружен в Крыму в покинутой даче после отступления участников Белого движения. На этом инструменте в разные годы играли: Давид Могилевский, Вениамин Хейфец, Виктор Кубацкий, Мстислав Ростропович, Иван Монигетти и др.

Также посетители увидят уникальные документы, рассказывающие о истории Квартета Страдивариуса, личные инструменты, а также научные работы Евгения Витачека.

Благодаря работе скрипичных мастеров и реставраторов Госколлекции музыкальные инструменты сохраняют свои игровые качества и уникальное звучание, что даёт возможность услышать шедевры скрипичного мастерства в руках молодых талантливых музыкантов и выдающихся исполнителей и сегодня.

На музыкальных инструментах в разные годы играли известнейшие музыканты: Леонид Коган, Давид Ойстрах, Рудольф Баршай, Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Вадим Репин, Александр Князев, Светлана Безродная, Борис Андрианов и др.