Средний чек на школьную корзину в 2023 году составил 1900 рублей

В сети книжных магазинов «Читай-город» средняя цена на товары школьной категории в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась. Средний чек в сети составил 1900 рублей. При этом минимальная закупка составляет 1500 рублей (рюкзак 499 рублей + канцтовары и тетради 918 рублей). Средний чек на самые популярные товары составляет 3800 рублей (рюкзак – 1500 рублей + канцтовары и тетради). В сети также отметили, что уход иностранных брендов не повлиял на наполняемость магазинов, ассортимент школьных товаров представлен в прежнем объеме. В топ продаж 2023 года попали товары марок Erich Krause, MunHwa и GoodMark.

Ольга Утешева, директор категории канцелярских групп товаров сети «Читай-город»:

«Нам удалось сохранить для покупателей такие же цены, как в прошлом году. В этом году также действуют акционные предложения прошлых лет – рюкзаки по 499 рублей, пеналы по 49 рублей. Если говорить об иностранных брендах, на весь рынок канцелярии приходится 10-15% компаний, которые ушли с российского рынка. Остались такие крупные бренды как KOH-I-NOOR (Чехия) и Maped (Франция). Рост курсов и трудности в логистистической цепочке повлияли на стоимость и спрос на некоторые европейские товары.Так, продажи Parker снизились на 30%, Faber Castell – на 40%. Европейских товаров не стало меньше, их заместили товары других брендов».

В 2023 году доля собственного производства в сети увеличилась на 20%. В категорий канцелярских групп «Читай-город» сделал упор на дизайне коллекций. У родителей есть возможность собрать ребенка от карандаша до рюкзака в единой стилистике.

«Читай-город» выявил три трендовых направления в дизайне канцтоваров и представил популярные коллекции во всех магазинах. Коллекция «Утя кря-кря» – одна из самых популярных у всех возрастных групп, поскольку утки и гуси – это тренд. Второй тренд на более взрослую аудиторию – «Космик». Сегодня эта коллекция является лидером продаж среди старшеклассников и студентов. Третий тренд на фоне повышения интереса к теме Азии – это товары по аниме и манге, особенно популярные в возрастной группе 12-18 лет.

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