Тинькофф стал генеральным партнером Континентальной хоккейной лиги

Тинькофф объявляет о заключении соглашения с Континентальной хоккейной лигой, в рамках которого получает статус генерального партнера чемпионатов Континентальной, Молодежной и Женской хоккейных лиг в сезонах 2023/24 и 2024/25. В рамках соглашения с КХЛ Тинькофф станет первым в истории генеральным партнером и официальным банком Континентальной хоккейной лиги. Также Тинькофф со своей стороны запускает масштабную инициативу поддержки Федерации адаптивного хоккея, которая делает этот спорт доступным для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Генеральное партнерство Тинькофф и КХЛ

В рамках партнерства с лигой Тинькофф поддержит инициативы КХЛ по развитию и продвижению хоккея в России, а также проведет масштабные совместные маркетинговые активности и спецпроекты на территории всей страны.

Тинькофф задействует различные ресурсы своей экосистемы для образовательных спортивных проектов, продажи билетов на специальных условиях, привлечения новых болельщиков на арены, совместной работы с амбассадорами и так далее.

Среди активностей в рамках партнерства:

Маркетинговые кампании по популяризации спорта. Продвижение хоккея как популярного семейного досуга во всех регионах страны через совместные медийные спецпроекты, активности с известными амбассадорами Тинькофф, офлайн-промо и многое другое.

Новые каналы для продажи билетов на матчи. Спецпредложения и продажа билетов для новых и действующих клиентов на специальных условиях с повышенным кэшбэком в суперприложении Тинькофф.

Кобрендовые карты для клиентов Black, Junior. В ближайшее время Тинькофф планирует выпустить для своих клиентов уникальные дизайны новых карт, приуроченные к партнерству с КХЛ. Специально для карт планируется партнерство со знаменитыми современными российскими художниками, о котором официально будет сообщено позднее.

Эксклюзивные коллекции мерча с Тинькофф Шоп и брендом одежды Outlaw. В рамках партнерства планируется выпуск лимитированных коллекций мерча совместно с независимым брендом одежды Outlaw и расширенной спортивной коллекции, которая будет доступна всем желающим для покупки в Тинькофф Шоп.

Активности для продвижения детского спорта среди клиентов Тинькофф Джуниора. Для популяризации хоккея среди юных клиентов Тинькофф планирует множество образовательных активностей, онлайн и офлайн, специальные партнерские программы по карте «Джуниор» и многое другое.

Инициатива Тинькофф по поддержке Федерации адаптивного хоккея

Развитие общества для всех — важный приоритет социальной стратегии Тинькофф. Поэтому в рамках поддержки хоккея в России Тинькофф запускает программу поддержки некоммерческой организации «Федерация адаптивного хоккея», которая занимается развитием адаптивных видов хоккея в России и повышением их роли в социальной реабилитации детей и взрослых.

Адаптивный хоккей — важный элемент построения общества без барьеров через спорт. Он стимулирует развитие доступной среды, формирует чувство принадлежности, дисциплины и взаимного уважения среди игроков и болельщиков.

Так, при поддержке Тинькофф будет реализовываться программа «Школа адаптивного хоккея», которая помогает готовить и обучать специалистов для работы с детьми по всей России. Например, в рамках этой программы при поддержке Тинькофф по всей стране будут проходить образовательные программы для тренеров; вебинары и интенсивы для руководителей команд; онлайн-обучение волонтеров и специалистов по работе с людьми с инвалидностью на льду, а также очные курсы обучения хоккейных судей, которые позволят улучшить качество проведения матчей между командами по адаптивному хоккею и повысят профессиональный уровень арбитров. Благодаря этой работе в разных городах России еще больше детей с инвалидностью смогут заниматься хоккеем под грамотным руководством опытных тренеров.

Легендарные моменты из истории КХЛ — детям

В рамках поддержки развития российского хоккея Тинькофф подготовил имиджевый ролик с ностальгическими флешбэками легендарных моментов истории КХЛ, который можно посмотреть на официальном ютуб-канале Лиги.

Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф:

«Поддержка российского спорта — одно из важных направлений деятельности в работе Тинькофф уже не первый год. А хоккей, национальное достояние и гордость нашей страны, особенно нам близкий вид спорта. Среди наших сотрудников и клиентов много хоккеистов и поклонников этого спорта, потому мы особенно рады стать первым банком — генеральным партнером в истории Континентальной хоккейной лиги.

Это сотрудничество позволит подарить нашим клиентам дополнительные привилегии и возможности: начиная от билетов с кэшбэком, спецпредложений, карт в уникальном дизайне и заканчивая коллекциями крутого мерча, участием в образовательных спортивных инициативах для детей и взрослых и многим другим.

Кроме того, мы очень заинтересованы в поддержке российского детского спорта по всей России, и потому запланировали на период партнерства множество социальных программ. Первый шаг на этом пути для нас — поддержка образовательной программы Федерации адаптивного хоккея, которая помогает делать этот спорт доступным для детей с инвалидностью.

Уверены, что вместе с КХЛ мы сделаем много интересных проектов для поддержки российского хоккея, и главное — привлечем новых болельщиков на арены во всех регионах нашей страны».

Алексей Морозов, президент Континентальной хоккейной лиги:

«Тинькофф — один из лидеров финансового рынка России, популярный и инновационный банк, стал генеральным партнером сразу трех лиг: Континентальной, Молодежной и Женской. Вместе мы будем реализовывать проекты, направленные на популяризацию хоккея по всей стране. Мы хотим, чтобы наша замечательная игра становилась частью жизни как можно большего количества людей.

Тинькофф уделяет особое внимание поддержке детского спорта, что совпадает со стратегическим видением Континентальной хоккейной лиги — заинтересовать молодое поколение спортом, хоккеем и здоровым образом жизни.

Проекты, которые будут реализованы КХЛ вместе с Тинькофф в ближайшие два сезона, принесут пользу российскому хоккею, а наше сотрудничество будет продуктивным для всех сторон. Добро пожаловать в семью партнеров КХЛ!»

Анастасия Барадачёва, президент Федерации адаптивного хоккея:

«Хоккейная команда — это больше чем спорт. Это важная платформа для социального взаимодействия, личностного роста, а также развития навыков коммуникации как у детей, так и у взрослых. Это вдвойне актуально для детей с инвалидностью, так как они получают возможность участвовать в командном виде спорта и через азарт соревнований прочувствовать весь спектр эмоций. Хоккей — это не только уверенность в себе и улучшение физического состояния, но и отличный способ обрести новых друзей. Мы очень рады, что теперь, с поддержкой Тинькофф, сможем обучить еще больше специалистов, которые будут грамотно вести работу и помогать нашим подопечным, и благодаря образовательным мероприятиям в регионах России появятся новые команды и новые вовлеченные тренеры».

Континентальная хоккейная лига

Континентальная хоккейная лига — международная лига, созданная для развития хоккея на территории России и других стран Европы и Азии. В 16-м сезоне КХЛ, который состоится с 1 сентября 2023 по 29 апреля 2024 года, примут участие 23 команды из четырех стран мира (Россия, Беларусь, Казахстан, Китай). 20 российских команд представляют 16 регионов России — от Хабаровска и Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодная посещаемость матчей составляет около пяти миллионов зрителей на более чем 800 матчах. В регулярном чемпионате сезона 2023/24 число игровых дней составит 165, а команды проведут 782 матча с одной паузой на проведение Матча Звезд КХЛ в декабре 2023 года.

За 15 лет существования КХЛ обладателями главного трофея Кубка Гагарина становились семь клубов: «Ак Барс» и ЦСКА (по три раза), «Динамо» Москва, СКА, «Металлург» (по два раза), «Салават Юлаев» и «Авангард» (по одному разу).

Федерация адаптивного хоккея

Некоммерческая организация, основная деятельность которой направлена на создание условий для развития адаптивных видов хоккея в России и повышения их роли в социальной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью. На данный момент Федерация — единственная в России организация, которая занимается развитием адаптивного хоккея для детей на системном уровне и объединяет детские команды со всех уголков страны.

Сегодня в программы Федерации вовлечены более 2500 человек: дети, их родители и специалисты, а география секций охватывает 59 регионов.

По состоянию на начало хоккейного сезона 2023/24 Федерация адаптивного хоккея поддерживает 94 детско-юношеских команды, в которых занимается более 1300 игроков от 3 до 25 лет. 59 команд занимаются следж-хоккеем на льду, 3 — играют на роликовых санях в интернатах, 10 — объединяют игроков с нарушением зрения, и еще 22 команды по специальному хоккею охватывают детей с интеллектуальными особенностями.

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