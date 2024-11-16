«Петя и Волк: дело об артефакте приключений»: вышел официальный трейлер видеоигры

Студия разработки игр «КБ Продакшн» и киностудия «Союзмультфильм» представили официальный трейлер видеоигры «Петя и Волк: дело об артефакте приключений». Разработчики обещают, что увлекательный квест, созданный по мотивам популярного мультсериала о путешествиях школьника из Санкт-Петербурга и его бессменного серого друга, выйдет до конца года.

Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и будет представлен в мобильной и PC (ПК) версиях.

В появившемся ролике можно увидеть отрывки из геймплея, мини-игры и ключевых персонажей, которые, как и в мультсериале говорят голосами Ивана Чабана, Владимира Маслакова, Михаила Хрусталева, а также актеров дубляжа Ларисы Брохман и Диомида Виноградова.

Помимо этого, в трейлере продемонстрировано многообразие игровых локаций, где, выполняя задания, участникам предстоит перемещаться в различные фантастические миры и исторические эпохи.

Согласно сюжету Петя и Волк отправляются на поиски родителей, пропавших из-за таинственного артефакта. Проект выпустят совместно с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск».

Созданный сценаристом и режиссером Алексеем Лебедевым мультсериал «Приключения Пети и Волка» впервые появился на экранах в 2018 году. Его сюжет рассказывает о мальчике Пете из Санкт-Петербурга, который вместе с Волком — волшебным проводником сказочные миры переживает множество невероятных событий, помогая фантастическим и реальным героям разрешать сложные ситуации.