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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Петя и Волк: дело об артефакте приключений»: вышел официальный трейлер видеоигры

«Петя и Волк: дело об артефакте приключений»: вышел официальный трейлер видеоигры

editor
By editor
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Студия разработки игр «КБ Продакшн» и киностудия «Союзмультфильм» представили официальный трейлер видеоигры «Петя и Волк: дело об артефакте приключений». Разработчики обещают, что увлекательный квест, созданный по мотивам популярного мультсериала о путешествиях школьника из Санкт-Петербурга и его бессменного серого друга, выйдет до конца года.

Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и будет представлен в мобильной и PC (ПК) версиях.

В появившемся ролике можно увидеть отрывки из геймплея, мини-игры и ключевых персонажей, которые, как и в мультсериале говорят голосами Ивана Чабана, Владимира Маслакова, Михаила Хрусталева, а также актеров дубляжа Ларисы Брохман и Диомида Виноградова.

Помимо этого, в трейлере продемонстрировано многообразие игровых локаций, где, выполняя задания, участникам предстоит перемещаться в различные фантастические миры и исторические эпохи.

Согласно сюжету Петя и Волк отправляются на поиски родителей, пропавших из-за таинственного артефакта. Проект выпустят совместно с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск».

Созданный сценаристом и режиссером Алексеем Лебедевым мультсериал «Приключения Пети и Волка» впервые появился на экранах в 2018 году. Его сюжет рассказывает о мальчике Пете из Санкт-Петербурга, который вместе с Волком — волшебным проводником сказочные миры переживает множество невероятных событий, помогая фантастическим и реальным героям разрешать сложные ситуации.

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