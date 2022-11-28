Блогер как предприниматель: PR-директор Insight People выступила на Российской креативной неделе в Красноярске

Сегодня блогинг является профессиональной сферой, которая всё больше приближается к настоящему предпринимательству. Ежедневно в условиях высочайшей конкуренции блогеры борются за доверие аудитории, внимание со стороны рекламодателей, находят новые способы монетизации контента. 24 ноября PR-директор продюсерского центра Insight People Валерия Родина обсудила вопросы легализации, коммерциализации и поддрежки блогеров на специальной дискуссии в рамках Российской креативной неделе в Красноярске.

Российская креативная неделя – крупнейший форум в области креативных индустрий, среди которых IT, медиа, кино, гастрономия, мода, дизайн, музыка, урбанистика и многие другие. 24 и 25 ноября представители этих отраслей собрались в Красноярске, чтобы обсудить новые тренды в развитии креативной экономики России.

В этом году особое внимание было уделено блогосфере как профессиональной категории – именно блогерское сообщество сегодня является одним из самых быстро развивающихся в медиасреде. Согласно исследованию ВЦИОМ в 2022 году, каждый пятый россиянин доверяет информации от блогеров. Лояльность аудитории многократно увеличивает запрос на Influence-маркетинг среди владельцев бизнеса и предпринимателей: по данным РБК за 2021 год рекламные доходы блогеров на 3 млрд рублей превысили выручку всех традиционных СМИ. Об актуальных тенденциях в Influence-маркетинге и прогнозах развития блогосферы рассказала Валерия Родина – PR-директор крупнейшего продюсерского центра Insight People, лидера Influence-маркетинга в России.

По словам Валерии, в обществе значительно вырос запрос на персонализацию контента. Люди все больше доверяют информации и рекомендациям от конкретной личности, лидера общественного мнения или медиаперсоны. Ассоциация бренда с определенным человеком становится очень эффективным способом продвижения, несмотря на то, что накладывает определенные риски. В то же время в бизнес-среде возникает потребность в «ювелирном» маркетинге с тонкими настройками и узким попаданием в целевую аудиторию. С этим связан рост спроса на рекламу у нишевых микро и нано блогеров от 1000 подписчиков, которые обладают высоким уровнем доверия и авторитетности у своей аудитории.

Сегодня Influence-маркетинг дает бизнесу возможность четко попасть в лояльную целевую аудиторию потенциальных покупателей, сформировать положительную репутацию, получить высокое доверие клиентов, раскрыть все качества товара в онлайн-режиме и отработать негатив. При этом реклама у блогеров не требует огромных затрат ресурсов, а также позволяет четко отслеживать результаты кампании с помощью цифровых инструментов.

В заключение PR-директор Insight People дала несколько рекомендаций бизнесу и блогерам о том, как эффективнее взаимодействовать в новых реалиях. Сегодня брендам стоит смелее вкладывать рекламные бюджеты в размещения в отечественных социальных сетях и делать рекламные размещения сразу на нескольких платформах. Для запуска рекламы лучше всего выбирать блогеров, чья аудитория соразмерна объемам бизнеса – зачастую 10 региональных микроинфлюенсеров принесут компании больше прибыли, чем один контракт с миллионником.

Кроме того, работать с блогерами нужно только по документам, а лучше всего обращаться за Influence-маркетингом в специализированные агентства.«Блогерам рекомендую не бояться развивать аккаунты в отечественных социальных сетях и адаптировать свой контент под каждую из них. Внимательно выбирайте рекламодателей по вашей тематике, не стремитесь делать слишком много интеграций – это только отпугнет подписчиков. Ну и главное – ищите новые способы вовлечь аудиторию, будьте всегда честны и с подписчиками, и с заказчиками», – заключила Валерия Родина.

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