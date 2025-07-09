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Стали известны победители VIII Якутского международного кинофестиваля

editor
By editor
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приз ЯМКФ
Фото © организаторы ЯМКФ

В Якутске завершился VIII Якутский международный кинофестиваль (ЯМКФ). В этом году мероприятие посвятили теме взаимоотношений человека и природы. В конкурсную программу вошли 10 фильмов отечественного и зарубежного производства, среди которых работы из Италии, Франции, Индонезии, США, Бразилии, Ирана и Непала.

Победителям вручены девять главных наград: «Золотые» и «Серебряные снежные очки» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», а также специальный приз за операторскую работу. Помимо этого, вручены призы зрительских симпатий — за лучший якутский фильм и за актерские работы в якутском кино.

Символ фестиваля — снежные очки — изготовлен из серебра с циркониевыми вставками, образующими созвездие Большой Медведицы, и бриллиантом, символизирующим Полярную звезду. Этот элемент северного быта в современном исполнении стал визуальной эмблемой фестиваля и символом технологического прогресса в кино.

Гран-при получила картина якутского режиссера Василия Слепцова «Подари мне цветы».

Награду за лучшую мужскую роль получил Артур Аш, сыгравший в французском фильме «Эндж», за лучшую женскую роль — Молли Белл Райт за роль в картине «Омаха» (США). Лучшим режиссером стал итальянец Роберто Минервини за фильм «Проклятые».

Диплом «За трогательный дебют» достался Вячеславу Бутуханову за киноленту «Мой друг – нерпа» (Бурятия). Спецприз жюри за лучшую операторскую работу получил Тумпал Тампуболон за фильм «Крокодиловы слезы» (Индонезия).

Победителей конкурса зрительских симпатий выбрали с помощью онлайн-голосования. Лучшим фильмом Республики Саха стала лента «Диодорова: Против течения» Сандала Баишева, а актерские награды забрали Татьяна Легантьева («Меня зовут Любовь») и Дьулусхан Андросов («Триумф»).

«Любой фестиваль — это не только показы фильмов, но и образовательно-деловая программа. Она проходила в течение двух дней. В этом году нам удалось очень тесно пообщаться и подписать соглашение с «Беларусьфильмом», а также с гостями и коллегами из Китая. Поэтому мы считаем, что ЯМКФ этого года даст импульс новым начинаниям и связям зарубежного уровня», — подчеркнул директор кинофестиваля Алексей Егоров.

Он также добавил, что уже есть планы на следующий год. Так, основной акцент будет сделан на азиатском кино, которое в последние годы стало довольно востребованным по всему миру.

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